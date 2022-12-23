Новосибирские предприниматели смогут получать господдержку через цифровой профиль

Это стало возможным за счет разработки уникального продукта — цифрового профиля, который содержит 800 данных разных ведомств, в том числе информацию из реестров ИП, юридических лиц, субъектов МСП, «Госуслуг» и другие данные, сообщила пресс-служба регионального Минэкономразвития.

Благодаря реализации проекта предпринимателям стало гораздо проще получить доступные на Цифровой платформе МСП.РФ меры поддержки.

Так, в цифровом профиле будут содержаться 18 различных наборов сведений. На сегодняшний день доступны данные о наличии счетов, задолженности перед государством, налоговые декларации, бухгалтерская отчетность. Оставшиеся данные появятся в начале следующего года.

— С применением цифрового профиля получить средства можно будет быстрее и проще, так как данные банку будут предоставлены из достоверных государственных источников, — отметил заместитель министра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак.

Чтобы наполнить профиль, в личном кабинете на Цифровой платформе МСП.РФ предприниматель должен дать свое согласие, тогда все сведения автоматически поступят от госорганов.

При этом отмечается, что теперь не придется прикреплять порядка 10 документов, а время создания заявки сократится до 15 минут. Ранее процедура занимала не менее одного дня.

«Цифровой профиль предпринимателя» – это «единое окно» для бизнеса, где хранятся нужные сведения о компании. «Цифровой профиль» призван облегчить работу предпринимателей, банков, корпораций, потому что все данные с согласия владельца передаются автоматически. В результате, обмен данными между предпринимателями, финансовым сектором и государством происходит эффективнее.

Ранее редакция сообщала, что некоторые операции с интеллектуальными правами освободят от налогов.

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