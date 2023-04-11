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Банк Уралсиб запустил акцию «Безлимитные платежи» для новых бизнес-клиентов

  • 11/04/2023, 10:24
Банк Уралсиб запустил акцию «Безлимитные платежи» с новым тарифом «Безлимитный» для новых клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

банк УралсибПри открытии первого рублевого расчетного счета в Банке Уралсиб и подключении к онлайн-банку «Уралсиб Бизнес Онлайн» в период до 30 июня 2023 года – клиенты в течение последующих 6 месяцев могут бесплатно осуществлять в ДБО безлимитное количество платежей контрагентам (кроме физических лиц) по расчетному счету.

В рамках акции клиентам бесплатно предоставляется сервис «Цифровая зарплата» – переводы работникам клиента по трудовому договору в рублях на счета/карты сотрудников в любых банках.

Лимиты бесплатных переводов физлицам в период акции (не в рамках сервиса «Цифровая зарплата»):

  • для юрлиц – до 200 тыс. рублей в месяц;
  • для ИП – до 400 тыс. рублей в месяц (300 тыс. руб./мес себе на счет в пределах банка, 100 тыс. руб./мес – иные переводы).

Срок проведения акции – с 13 марта по 30 июня 2023 года.

Акция не применяется одновременно с другими действующими маркетинговыми предложениями.

После окончания действия акционного тарифа, при отсутствии заявления клиента о переходе на другой пакет услуг, клиент будет автоматически переведен на обслуживание в рамках пакета услуг «Оптимальный».

Более подробно об акции можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : кредиты банки Банк Уралсиб


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