Уклонистам запретят выезд из страны и сделки с недвижимостью

Поправки к законопроекту о порядке оповещения призывников включают «обеспечительные меры» для тех, кто не является по повестке, в том числе электронной, пишет ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

— Потребуется создание единого реестра военнообязанных, который будет создан на базе государственного информационного ресурса, что сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными, — пояснил Картаполов.

Глава комитета добавил, что уклонисты от срочной службы будут получать цифровое уведомление с запретом на выезд с территории страны, а также на них будет наложен ряд обеспечительных мер. Если уклонист делает вид, что не получал повестку, то во время следующего призыва он будет обязан прийти в военный комиссариат в течение двух недель. Однако, если этого не произойдет, то он получит цифровое уведомление с подписью главы комиссариата. В документе будет содержаться не только запрет на выезд из России, но и, возможно, на вождение транспортных средств, продажу и покупку недвижимости, оформление кредитов и другие.

При этом уточняется, что военнообязанный будет вправе в удаленном режиме оспорить эти решения в течение пяти дней.

Напомним, что весенняя призывная кампания стартовала в РФ 1 апреля, она продлится до 15 июля. Согласно указу президента страны, планируется призвать 147 тысяч граждан, которые не находятся в запасе.

Ранее редакция сообщала, что командиры и начальники органов военной полиции ВС РФ получили право применять дисциплинарный арест без судебного решения.

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