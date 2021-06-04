Новые технологии для ритейла выходят в регионы Сибири

Как стало известно Infopro54, ООО «Цифровые технологии ритейла» (ЦТР) — один из лидеров российского рынка систем искусственного интеллекта в ритейле — выходит на региональный рынок Сибири.

— Мы ведем переговоры с рядом региональных компаний, в том числе из Сибири. В ближайшее время инфраструктура электронных ценников и сервис динамического ценообразования будут запускаться в магазинах красноярской торговой сети ГК «Красный яр» (ГК «Красный Яр», «Самбери» и ГК «Слата» объединились в новый крупный торговый холдинг «Восточный союз». — Ред.). Мы также ведем переговоры с рядом других региональных игроков в округе, — рассказал Infopro54 генеральный директор ООО «Цифровые технологии ритейла» Михаил Ланцов.

Отметим, что до 2021 года компания развивала системы искусственного интеллекта в ритейле совместно с рядом федеральных игроков. С торговой сетью «Верный» ЦТР сейчас ведет переговоры о масштабировании проекта, который ранее тестировался в нескольких десятках магазинов компании. В портфеле ЦТР — развитие системы динамического ценообразования в региональной сети «Гулливер» в Ульяновске. Также компания работает с торговой сетью Hoff (продажа мебели и товаров для дома).

— Еще два года назад спрос на новые технологии в ритейле, связанные с искусственным интеллектом, был нестабилен, так как для рынка этот инструмент был новым, многие не понимали, как работает этот «черный ящик». Сейчас мы и другие компании, работающие на этом рынке, добавили к инфраструктуре электронных ценников много аналитических инструментов, повысивших ее ценность в глазах ритейлеров, — поясняет Михаил Ланцов. — Кроме того, ритейлеры осознали, что система динамического ценообразования — новый путь в ценообразовании, он позволяет повысить эффективность работы офлайн-магазинов.

В частности, собеседник Infopro54 отметил, что система динамического ценообразования позволяет учитывать большое количество факторов, связанных с каждой конкретной торговой точкой сети (целевую аудиторию, спрос, конкурентную среду вокруг магазина и так далее), и адаптировать цены каждого магазина к тем условиям, в которых он находится, что повышает его эффективность.

— Использование системы динамического ценообразования — это приближение офлайн-магазина к инструментарию онлайна. Когда клиент заходит на онлайн-площадку, то сразу понятен его профиль, продавец может сделать ему персональное ценовое предложение. В офлайне этого пока нет, но использование инфраструктуры электронных ценников и системы динамического ценообразования дает инструменты для управления вниманием клиентов и их покупками, формирования прогноза спроса на продукты и товары, — комментирует Михаил Ланцов. — Кроме того, сервисы можно монетизировать — и усиливать свою конкурентную составляющую в закупочной деятельности при взаимодействии с производителями. Например, создавать уникальные шаблоны электронных ценников для проведения промоакций поставщиков. Мы проводили пилотный проект, и это решение дало рост продаж в 60% только за счет привлечения внимания покупателей. За этот сервис магазин может получить с производителя дополнительные деньги.

Собеседник Infopro54 признал, что установка в магазине инфраструктуры электронных ценников, которые дают доступ к технологиям искусственного интеллекта, — недешевое удовольствие. На рынке есть пример, когда федеральные компании вкладывали в такие проекты десятки миллионов долларов, но не смогли управлять полученной инфраструктурой и были вынуждены списать эти расходы в убытки

— По нашим расчетам, установка электронных ценников стоит примерно 30% от стоимости открытия нового магазина, если брать капитальные затраты. Это сдерживает многих ритейлеров от использования новых технологий, но, на мой взгляд, это теологический спор. Электронные ценники — общемировой тренд, который постепенно охватывает Россию. В сетях Европы сегодня уже установлены 400 млн цифровых ценников, в Америке — около 1 млрд. Инфраструктура электронных ценников активно развивается в Китае, так что если мы говорим об эффективном современном магазине, то цифровые технологии должны в нем присутствовать, иначе он уйдет с рынка, так как не выдержит конкуренции, — заявляет Михаил Ланцов.

Впрочем, реалии российского рынка, в том числе падение платежного спроса населения, внесли свои коррективы во внедрение технологий искусственного интеллекта в офлайн-ритейле. ЦТР предлагает сервисы и инфраструктуру электронных ценников по сервисной модели SaaS (software as a service), предоставляя электронные ценники в аренду и выполняя все работы, связанные с интеграцией, обслуживанием, настройкой аналитики и прочим.

— Даже при таком подходе на старте возникают сложности, особенно в компаниях регионального ритейла. В начале пути многое зависит от качества исходных данных, которые есть у сети, а их получить очень сложно. Эта информация хранится разрозненно, в разных форматах, возникают проблемы при ее интеграции, что усложняет процесс, — поясняет Ланцов.

Опрошенные Infopro54 участники рынка в регионах Сибири поделились своим видением необходимости использования цифровых технологий в офлайн-ритейле.

В пресс-службе компании «Магнит» корреспонденту Infopro54 сообщили, что начали использовать электронные ценники пару лет назад, запустив проект в гипермаркетах, в том числе в Сибири. С прошлого года тестирование электронных ценников также началось в других форматах сети.

— Новое поколение электронных ценников выполнено на базе технологии e-ink: ценники имеют цветной интерфейс (в дополнение к черно-белому добавлен красный или желтый цвет, что позволяет управлять вниманием покупателя), экономят заряд батареи, позволяют видеть цену практически под любым углом обзора, имеют высокую скорость обновления информации, что создает возможность использования динамического ценообразования, — пояснили в компании. — Среди первых полученных результатов: рост производительности персонала, удобство и простота использования, экономия материалов, всегда актуальная цена на полке.

В 2020 году компания в пилотном режиме начала использовать еще один цифровой инструмент — медиаполки, которые имеют расширенный функционал, позволяющий транслировать не только цену, но и актуальный медиаконтент для покупателей.

— Этот полноценный медианоситель дает возможность продавать рекламу непосредственно в месте выкладки товаров, организовывать различные промоакции, транслировать объявления, привлекать внимание покупателя и делать внешний вид торгового зала более технологичным, — подчеркивают в «Магните».

Директор розничной сети SPAR ГК «Лама» Владимир Емельяненко пояснил Infopro54, что компания изучала использование цифровых ценников и технологии искусственного интеллекта в ритейле. По его словам, сейчас эта тема считается очень модной, но мало кто осознает, насколько она сложна.

— Разделим этот вопрос на две составляющие. Первая — это оптимизация затрат в магазинах на переоценку. Второе — динамическое ценообразование, когда цены могут меняться, исходя из динамического ценообразования, либо несколько раз в день, либо каждый день по определенной логике, — комментирует он.

Для минимизации трудозатрат на смене ценников требуется огромная технологическая подготовка сети. При их установке серьезно повышаются требования к фактическим планограммам.

— Если сейчас, например, в магазине применяется крупноблочная планограмма, то с электронными ценниками такая история уже не пройдет. Здесь необходима отлаженная технологическая сеть, в которой действует прямая связь между управлением ассортиментом, планограммой, и — самое главное — четко выстроенная «последняя миля» с точки зрения управления в магазине. К сожалению, в целом по России сегодня мало сетей, которые обладают подобными компетенциями и могут с точностью до товара сказать свою фактическую планограмму, — констатирует эксперт.

— Казалось бы, за такой простой ситуацией, как экономия ресурсов на переоценке, кроются две огромные части айсберга, требующие очень мощной компетенции сети: это высокий уровень сервиса по наличию товара и требования к планограммам, — комментирует Владимир Емельяненко. — При этом, положа руку на сердце, стоит отметить, что экономия, полученная от внедрения электронных ценников, даже близко не покрывает их стоимость. На текущий момент на рынке можно найти предложения по 3-5 долларов за ценник, но чаще всего — 7-10. При этом на саму систему управления и обвязки этих ценников необходимо еще столько же. То есть реальная цена электронного ценника в два раза больше анонсируемой изначально.

Второе технологичное требование —. Если на текущий момент сеть не имеет какого-либо товара в наличии, то ритейлер может сделать его раздвижку на полке, взять стоящий рядом товар и сделать из него мультифейсинг. При использовании электронного ценника аналогичные действия совершить проблематично, так как ценник уже содержит наименование другого товара, то есть его нужно либо отключать, либо делать перепривязку к товару, который раздвигается, — появляется очень жесткое требование к точному уровню сервиса и высокоуровневой цепочке поставок.

Второй вопрос — система динамического ценообразования — тоже двухуровневый. Когда ценообразование происходит в привязке к внутридневной эластичности и внутридневному потреблению, когда какой-то товар не имеет движения и на него снижается цена, чтобы не уйти в потери, это интересно. Но чтобы эта ветка алгоритмов была осуществима, должна быть настроена связь между системой выполнения заказа-автозаказа и системой ценообразования.

— Насколько мне известно, если даже кто-то из ритейлеров в России имеет подобные связи между автозаказом и ценообразованием, то они об этом молчат. В широкой практике я даже близко ничего подобного не встречал, — подчеркивает Емельяненко. — Даже поставщики систем автозаказа, которые поставляют системы пополнения запасами, не имеют никаких модулей с интеграцией с системами ценообразования. Либо, если они есть, это супердорогие решения.

Вторая составляющая — это изменение цены для управления баллом маржи, когда происходит частая переоценка из-за требования выполнения плана по доходности.

— Я слышал про подобные решения, но их стоимость для регионального ритейлера очень высока. Это дорогая алгоритмика, которая предъявляет очень высокие требования к производственным мощностям компании в виде серверов, системы процессов товародвижения и так далее, а также к четко выстроенной логике системы ценообразования, — рассуждает собеседник Infopro54. — Я слышал, что кто-то подобные решения пытается разработать, но в реальности даже близко ничего подобного не видел. Даже у крупных ритейлеров, которые заявляют об использовании таких систем, в основном все просто сводится к наличию электронных ценников.

— Мы видим в этом определенную рациональность, так как внедрение электронных ценников и системы динамического ценообразования дает стабильность с точки зрения валового дохода, его корректности и управляемости. Здесь даже не вопрос, как увеличится маржинальность сети после внедрения такого решения. Даже пусть она останется на том же уровне, но будет абсолютно понятна, а ценообразование будет управляемо, — пояснил Владимир Емельяненко. — Сейчас мы проводим работу внутри компании и ждем, пока на рынке появится более интересное по цене технологическое предложение. Или мы сами созреем до самописного решения по ценообразованию, или же найдем поставщика по адекватной цене.

Заместитель директор торговой сети «Быстроном» Евгений Кухаренко отметил, что компания изучала возможность внедрения системы электронных ценников и динамического ценообразования, но пока масштабно их использовать не планирует.

— Если учитывать объем ценников и их стоимость, то для сети это достаточно затратный проект. Возможно, его стоит рассматривать в разрезе отдельных товарных групп. Но мы такого решения пока не приняли, — пояснил Кухаренко.

В ГК «Обувь России» в ближайшей перспективе внедрять электронные ценники не планируют. Однако в дальнейшем рассматривают такую возможность.

— На текущий момент этот инструмент подходит для крупных продуктовых сетей с широким ассортиментом товаров, когда часто проводятся акции, обновляются ценники, есть скоропортящиеся продукты, которые необходимо реализовать в определенный срок, и так далее, — поясняет заместитель директора по связям с общественностью ГК «Обувь России» Наталья Паули. — В таком случае электронные ценники позволяют экономить время и расходные материалы на изготовление и смену бумажных ценников, оперативно управлять ценами, запускать различные акции, синхронизировать цены. Также электронные ценники являются дополнительным рекламным инструментом: можно добавлять элементы анимации и прочее, а сервисы кредитования позволяют покупателям оплачивать товары самостоятельно с телефона. При высокой оборачиваемости товаров, больших объемах продаж экономия от наличия электронных ценников покрывает затраты на внедрение таких систем, которые все еще остаются достаточно дорогими, хотя с каждым годом себестоимость электронных ценников снижается, а функциональность расширяется. Поэтому электронные ценники — это инструмент, имеющий большие перспективы для развития.

Замминистра торговли и промышленности Новосибирской области Максим Останин рассказал Infopro54, что тема электронных ценников активно обсуждается на круглых столах в рамках всероссийской «Недели ритейла», которая сейчас проходит в Москве.