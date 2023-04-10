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Банк Уралсиб запустил онлайн-регистрацию залогов в Росреестре по кредитам для бизнеса

  • 10/04/2023, 10:59
Банк Уралсиб запустил онлайн-регистрацию в Росреестре недвижимости, принимаемой в залог по кредитам для бизнеса.

банк УралсибСервис* позволяет подать документы на регистрацию ипотеки без посещения МФЦ и Росреестра, ускорив  процесс получения кредитных средств.  Услуга предоставляется клиентам бесплатно в льготный период до 31.05.2023 года включительно**.

При отсутствии у залогодателя — физического лица Усиленной квалифицированной подписи Банк выпустит квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи»).

Действующим бизнес-клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Банк Уралсиб предлагает возможность оформления заявки на выпуск сертификата ключа проверки квалифицированной электронной подписи (КЭП)*** в офисах банка****.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2022 году (по данным «Эксперт РА»).

*Услуга онлайн-регистрации залога недвижимости оказывается Обществом с ограниченной ответственностью «ЭсАрДжи-АйТи».

** После окончания льготного периода стоимость услуги составит 3950 рублей.

***Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предоставляется партнером Банка Уралсиб – доверенным лицом удостоверяющего центра ФНС России УЦ «Основание» (АО «Аналитический Центр»).

**** Услуга доступна в 36 городах присутствия Банка.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы кредиты Банк Уралсиб


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