На текущей неделе в столице Сибири снова похолодает до -10 градусов

В Новосибирске снова ожидаются неприятные перепады температур, прогнозируют погодные сервисы. В дневное время температура будет подниматься до +8 градусов, а ночью опускаться до -10 градусов.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», вся неделя ожидается пасмурной. Теплее всего будет в четверг, когда термометры покажут +8 градусов. Однако в пятницу температура упадет до -7 градусов. А в субботу минус сохранится и в дневное время. Во вторник и среду ожидаются осадки в виде снега.

Сайт Gismeteo, в свою очередь, обещает снег с дождем во вторник, четверг и пятницу. Теплее всего будет в пятницу: термометры покажут до +7 градусов. В субботу похолодает до -10 градусов.

По информации сервиса World-Weather в пятницу пойдет снег, а тепло будет понедельник и четверг, когда термометры покажут до +5 градусов. В понедельник и субботу по ночам ожидается около -7 градусов мороза.

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