В Новосибирске строительство двух новых станций метро оценили в 14 млрд рублей

Стоимость строительство станций метро «Площадь Станиславского» и «Троллейная» на Ленинской линии Новосибирского метрополитена обойдется в 14 млрд руб. Об этом сообщает РБК Новосибирск с ссылкой на пресс-центр мэрии. Строительство новых станций и транспортно-пересадочного узла «Троллейный» запланировано в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска.

Также отмечается, что о сроках строительства «Площади Станиславского» и «Троллейной» пока сказать сложно, так как сначала мэрия планирует завершить продление Дзержинской линии (станции «Молодежная», «Северная» и электродепо «Волочаевское»).

– Надо понимать, что, скорее всего, Федерация помогать нам не будет, потому что считается, что в Сибири живет очень мало людей и нет смысла тратить большие деньги на Сибирь, хотя мы по всем параметрам подходим под строительство метро. Но даже если нам и дадут деньги, то только [на строительство] в сторону Гусинобродского шоссе, — прокомментировала изданию депутат горсовета Светлана Каверзина.

Ранее редакция сообщала о то, что метро в Новосибирске может перейти под контроль области.