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Банк Уралсиб запустил сервис онлайн-регистрации малого бизнеса

  • 17/03/2023, 10:18
Сервис позволяет дистанционно зарегистрировать свое дело, внести изменения в регистрационные данные, а также закрыть ИП.

банк УралсибБанк Уралсиб запустил бесплатный сервис онлайн-регистрации ИП или ООО для малого бизнеса. Сервис позволяет дистанционно зарегистрировать свое дело, внести изменения в регистрационные данные, а также закрыть ИП.

Весь процесс регистрации проходит полностью онлайн, без визита в налоговую и оплаты госпошлины. Сервис самостоятельно подготовит полный пакет документов. Скачивать и заполнять бланки не нужно.

Открыть ИП или ООО можно в несколько простых шагов:

  • Заполните простую форму на сайте, пользуясь подсказками
  • Для регистрации вам бесплатно выпустят электронную цифровую подпись.
  • Подпишите документы при помощи телефона и отправьте их онлайн в налоговую
  • Мы бесплатно открываем вам расчётный счёт в банке сразу после регистрации.

Такие же несложные алгоритмы действуют при внесении изменений в данные ООО и ИП и закрытии ИП.

Сервисом можно также воспользоваться для подготовки и самостоятельной подачи документов  в ФНС или МФЦ.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2022 году (по данным «Эксперт РА»).

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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