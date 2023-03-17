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Подготовиться к ЕГЭ новосибирским школьникам поможет «Ростелеком Лицей»

  • 17/03/2023, 10:28
Подготовиться к сдаче итоговых экзаменов школьники Новосибирской области смогут онлайн. Необходимый контент собран на образовательной платформе «Ростелеком Лицей», пользователями которой стали уже свыше 45 тысяч сибиряков.

телекомДля старшеклассников в сервисе размещены учебные материалы по всем школьным предметам. Совместно с экспертами ЕГЭ и лучшими педагогами страны «Ростелеком» записал специальные экспресс-курсы по основным и дополнительным дисциплинам: русскому языку, математике, обществознанию, физике и информатике. Каждый из них включает темы, обязательные для сдачи экзамена и позволяет в сжатые сроки повторить и структурировать пройденное. В курсе «Лайфхаки ЕГЭ» собраны практические советы и психологические приемы, которые могут пригодиться для успешной сдачи выпускных экзаменов.

«Наша образовательная платформа содержит большой объем качественного учебного контента, при этом важно, что пользоваться им в равной степени могут школьники городов и малых населенных пунктов Новосибирской области. “Ростелеком” активно расширяет покрытие, благодаря чему современная связь и сервис Лицей доступны во многих, даже отдаленных, селах региона», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Пополнить багаж знаний с помощью «Ростелеком Лицея» сможет каждый сибирский школьник. Более 8 тысяч заданий и почти 6 тысяч видеоуроков помогут догнать одноклассников после болезни, повторить материал перед олимпиадой или просто узнать много новых интересных фактов. Онлайн-платформа одобрена научно-методическим советом Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Минпросвещения России.

Пользоваться сервисом могут не только абоненты «Ростелекома», для этого достаточно оформить подписку на сайте Лицея. Регистрация и первые уроки по каждой теме бесплатны, что поможет оценить качество образовательных материалов.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : цифровизация телеком Ростелеком


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