С 16 марта Metro открыл двери для всех покупателей

Магазин Metro отменяет вход по картам гостя в торговые центры с 16 марта, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы компании.

Отмечается, что в настоящее время ассортимент из более 40 тысяч позиций в торговых точках страны стал доступен для гораздо большего количества покупателей.

Также к открытию торговых центров расширен перечень товаров, в том числе за счет собственных торговых марок Metro Chef и Rioba.

Гендиректор компании «Metro Россия» Йоханнес Толай пояснил, что основная цель принятой меры разрушить наконец бытующий стереотип о недоступности торговых центров Metro. Клиентам предлагается уникальный ассортимент, выгодные оптовые предложения и эксклюзивные позиции в алкоголе, добавил Йоханнес Толай.

Ранее редакция сообщала, что IKEA включили в перечень товаров для параллельного импорта.

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