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Банк Уралсиб завершил переход на платформу для бизнес-аналитики Fine BI

  • 19/10/2022, 11:19
Банк Уралсиб завершил переход на платформу для бизнес-аналитики Fine BI от китайского производителя FanRuan. BI (Business Intelligence) – это основной инструмент аналитики и визуализации, позволяющий строить оперативную бизнес-отчетность.

Уралсиб стал первой российской финансовой организацией, которая развернула инфраструктуру и перевела промышленные дэшборды на альтернативное высокотехнологичноеновости сегодня решение класса BI после ухода с рынка западных компаний.

Выбор в пользу Fine BI был сделан после тщательного экспертного изучения и тестирования предложений лидеров рынка. В итоге эксперты банка сделали вывод: Fine BI позволяет организовать миграцию данных без потери привычной функциональности в максимально короткие сроки. В целом весь цикл – от пилотного проектирования и тестирования до полномасштабной миграции ключевых дэшбордов (а их более 180) – занял около 4 месяцев. Тестирование и миграция осуществлялась внутренней командой банка, при этом со стороны китайского партнера оказывалась качественная и оперативная поддержка.

«Для коммерческих организаций, которые не имеют ограничений по использованию ПО, не внесенного в Единый реестр российских программ, и считающих потенциальные риски использования высокотехнологичных китайских решений приемлемыми, Fine BI – оптимален как с точки зрения зрелости и функциональности, так и с точки зрения адекватной ценовой политики», – отмечает старший вице-президент по банковским технологиям Банка Уралсиб Константин Меденцев.

Портальное решение Fine BI позволило банку организовать политику максимально автоматизированного управления доступами, как на уровне учетных записей подразделений, так и на уровне выделения групп пользователей по четким и понятным всем правилам. Подключение новых пользователей теперь происходит совершенно бесшовно, без необходимости оформления заявки и максимально оперативно. Следующим шагом в Уралсибе планируют «достучаться до каждого операциониста», полностью убрав количественные ограничения для всех сотрудников, которым в ежедневной деятельности нужна оперативная бизнес-отчетность и аналитика.

«Сегодня, как и все последние годы, Банк Уралсиб показывает себя высокотехнологичным банком и многое для этого делает: развивает внутреннюю культуру работы с данными, делая все решения, принимаемые в банке, максимально датацентричными», – резюмирует руководитель Службы управления данными, CDO Уралсиб, Игорь Гончаров.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы бизнес Банк Уралсиб


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