Зеленые зоны Новосибирска все больше интересуют правоохранительные органы

Общественники, защищающие зеленые зоны Академгородка от возможной застройки, получили уведомление ГУ МВД о возбуждении уголовного дела по факту фальсификаций данных общественных слушаний относительно судьбы зеленого участка между микрорайонами Щ и Нижняя Ельцовка. Об этом активисты сообщили редакции.

— 6 октября 2022 года следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), — говорится в уведомлении. — В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на полное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего.

— Мэрия формирует вырубку и застройку леса, провела и признала легитимными общественные слушания проекта планировки этой территории, на которых в поддержку застройки голосовали мертвые, — рассказывают общественники. — В экологическом русле вокруг участка тоже есть нарушения законов РФ. На основе экспертизы о наличии «Красной книги» на участке есть постановление Минприроды РФ о поиске мены, на которое мэрия не реагирует. Например, на месте стройки гнездуется неясыть длиннохвостая.

Напомним, что речь идет о территории бывшего детского оздоровительного лагеря «Юный медик», на территории которого, как сообщается в сообществе, застройщик уже начал работы.

— Около 500 краденых аккаунтов, около 20 «мертвых душ», — такие данные в ходе июльской сессии горсовета приводил депутат Виктор Стрельников.

Как уже рассказывалось, по результатам общественных обсуждений судьбы участка на электронных площадках «всплыли» факты голосования во всех смыслах «мертвых душ» — людей, которые на тот момент уже ушли из жизни.

Стоит отметить возросший в последнее время интерес следственных органов к деятельности новосибирских властей. Буквально накануне стало известно о возбуждении уголовного дела по факту сделки с продажей участка на улице Демакова, предполагаемого под сквер. Незадолго до этого в поле зрения федеральных следователей оказалась история с демонтажем неподалеку от площади Калинина бесхозной стелы, посвященной 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, по поручению главы Следкома РФ Александра Бастрыкина, проводится проверка по факту закрытия торговыми объектами портретов героев в переходе станции метро «Площадь Ленина».

Ранее редакция сообщала о протестных акциях, проводимых жителями Академгородка.