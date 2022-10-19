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С замминистра природы Карелии взыскивают за вырубку леса рядом с Байкалом

  • 19/10/2022, 10:59
незаконная вырубка леса
Чиновник согласовал сплошную вырубку около 1,4 тысячи кубометров леса.

Петрозаводский городской суд Карелии взыскал с заместителя министра природных ресурсов Карелии Алексея Щепина 28,8 млн рублей по иску прокуратуры о незаконной рубке леса рядом с озером Байкал в период, когда чиновник работал в Бурятии. Об этом сообщил ТАСС с ссылкой на свой источник в пресс-службе суда.

В феврале в суде в Петрозаводске сообщали, что прокуратура Бурятии подала к Щепину иск на 28,8 млн рублей с требованием компенсации ущерба за рубку леса у озера. Суд первой инстанции удовлетворил иск, однако Щепин подал жалобу в Верховный суд Карелии, и оно не вступило в силу.  —  Решение [о взыскании средств] оставлено без изменений, — сказала представитель суда.

Напомним, в июле 2021 года Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил Щепина к четырем годам лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности. По версии следствия, в 2010 году он, будучи главой агентства лесного хозяйства Бурятии, согласовал сплошную рубку леса и незаконную добычу песчано-гравийной смеси в лесах в районе озера Байкал. В результате было вырублено около 1,4 тысячи кубометров леса. В мае 2022 года Восьмой кассационный суд в Кемерове оставил в силе обвинительный приговор.

В 2017 году Щепин приехал на работу в Карелию и занял пост республиканского министра природных ресурсов и экологии. После обвинительного приговора суда Щепин уволился с должности и перешел на пост первого замглавы регионального министерства.

 

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Фото с официальной страницы Минприроды Республики Карелии в «ВКонтакте»

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Карелия Бурятия

Теги : чиновник уголовное дело незаконная вырубка леса Байкал


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