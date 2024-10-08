Банк в четвертый раз проведет соревнование для ИТ-специалистов

Банк открыл прием заявок на хакатон, в котором смогут принять участие ИТ-специалисты от Платформы API ВТБ, сообщили в пресс-службе кредитной организации. В ходе мероприятия соперникам предложат решить любую из трех актуальных для отечественного рынка открытого банкинга задач. Призовой фонд — два млн рублей.
Игорь Бессчастный, лидер Платформы API ВТБ, рассказал, что идея хакатона состоит в том, чтобы получить работающие концепты решений под реальные запросы банка. Участие в соревнования позволит попробовать силы на нетривиальных задачах, а участники смогут погрузиться в специфику разработки продуктов в банке и понять, что выпуску любого продукта предшествует большая работа с аналитикой и архитектурой, пояснил эксперт.
В хакатоне могут участвовать все желающие старше 18 лет. Поставленные задачи заинтересуют студентов, выпускников техвузов и молодых специалистов с опытом работы. Отмечается, что участвовать можно готовой командой от двух до пяти человек или присоединиться к существующей команде на этапе регистрации. При этом регистрация продлится по 5 ноября.
18+
Источник фото: Freepik.com / Автор — freepik
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