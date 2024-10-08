Новосибирец Валерий Голубков выступает в составе сборной на Чемпионате мира по спортивной борьбе

Спортсмен из Новосибирска Валерий Голубков выступает в составе сборной России на Чемпионате мира по спортивной борьбе среди ветеранов, который проходит в Хорватии.
Чемпионат проходит с 8 по 13 октября 2024 года.
Голубков — многократный победитель и призёр всероссийских и международных турниров. Он с гордостью носит форму с символикой родного Новосибирска, которая подчёркивает его любовь к городу.
— Поддержка болельщиков – важный фактор успеха. Пожелаем сборной России самоотверженной борьбы и уверенной победы, – говорится в сообщении Максима Кудрявцева, мэра в Новосибирске.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область заняла первое место на Кубке Покрышкина.
Источник фото: Максим Кудрявцев в Телеграм
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