Новосибирец Валерий Голубков выступает в составе сборной на Чемпионате мира по спортивной борьбе

Спортсмен из Новосибирска Валерий Голубков выступает в составе сборной России на Чемпионате мира по спортивной борьбе среди ветеранов, который проходит в Хорватии.

Чемпионат проходит с 8 по 13 октября 2024 года.

Голубков — многократный победитель и призёр всероссийских и международных турниров. Он с гордостью носит форму с символикой родного Новосибирска, которая подчёркивает его любовь к городу.

— Поддержка болельщиков – важный фактор успеха. Пожелаем сборной России самоотверженной борьбы и уверенной победы, – говорится в сообщении Максима Кудрявцева, мэра в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область заняла первое место на Кубке Покрышкина.