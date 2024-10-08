В Первомайке из-за отсутствия отопления вводится режим ЧС

В Первомайском районе Новосибирска из-за длительных проблем с отоплением объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Отметим, что с 16 сентября в районе был введен режим повышенной готовности.

По информации мэрии, больше всего жалоб поступает от жителей улиц Березовая, Каштановая, Одоевского, Пришвина, Твардовского, Ученическая и Шукшина, которые обслуживаются котельной, принадлежащей компании ООО «СТК».

Стоит отметить, что у теплоснабжающей организации Первомайки — котельной ООО «СТК» — накопился долг перед «Новосибирск Межрегионгазом» около 168 миллионов рублей. Об этом стало известно на сентябрьской сессии горсовета.

Напомним, что начальник департамента ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Зайков тогда затруднился назвать точные сроки подачи тепла в дома жителей Первомайки. При этом он отмечал, что решается вопрос передачи теплосетей и домов Первомайки на временное обслуживание МУП «Энергия».

Ранее редакция сообщала о том, что по требованию Бастрыкина в отрезанном от отопления Первомайском районе прошла проверка.