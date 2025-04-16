Банк в России впервые оштрафовали за переписку с должником в WhatsApp

Впервые в истории российского правосудия суд оштрафовал банк за использование иностранного мессенджера для отправки персональных данных. Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей.

Как сообщили в Роскомнадзоре, сотрудник кредитной организации, несмотря на запрет, отправил сообщение должнику с корпоративного номера. С жалобой в РКН обратилась жительница Москвы. Название банка не разглашается.

Напомним, 1 марта 2023 года в силу вступили ограничения на использование иностранных мессенджеров в финансовой сфере. Согласно закону, запрещено пересылать через эти мессенджеры платежные документы, информацию о банковских счетах и вкладах, а также данные о переводах.

Список мессенджеров, которые подпадают под действие закона, определяет Роскомнадзор. В него вошли WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России), Viber, Telegram, Snapchat, WeChat и другие.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи общаться с клиентами через зарубежные мессенджеры. Эта мера направлена на борьбу с телефонным и кибермошенничеством.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники используют образцы голоса для создания фейковых сообщений. Фейковые сообщения рассылают знакомым и родственникам жертвы.