Мошенники используют образцы голоса для создания фейковых сообщений

Все чаще при взломе аккаунта в мессенджерах WhatsApp и Telegram мошенники используют образец голоса для создание фейковых сообщений в нейросетях. Об этом рассказали в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

— При взломе аккаунта кибермошенники могут взять за образец запись голоса и с помощью нейросетей «наговорить» любой текст, который будет отправлен знакомым и родственникам потерпевшего, — уточнили в управлении.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин называет новую тенденцию «тревожным тренд в сфере кибермошенничества».

— Технологии синтеза речи и видео дали мошенникам мощные инструменты для обмана. И особенно в ситуациях, где доверие играет ключевую роль — например, при обращении от лица близкого человека. Это усиливает эффект и значительно усложняет распознавание обмана на раннем этапе, — сказал депутат.

Взломав мессенджер, мошенники не только открывают для себя полный доступ к переписке жертвы, но и получают канал распространения фальсифицированной информации от ее имени.

— Даже короткие голосовые сообщения, оставленные в чатах, могут использовать для создания таких аудиообращений. Технологии настолько продвинулись, что имитация интонации, тембра и манеры речи не вызывает подозрений даже у близких людей, что делает такие схемы особенно опасными, — добавил Немкин.

Смонтированные видеосообщения мошенник используют для шантажа, мошенничества или дискредитации. Например, фейковый босс может попросить подчинённого совершить срочный денежный перевод.

Парламентарий добавил, что в современных реалиях очень важно усиливать цифровую гигиену.

— Использовать двухфакторную аутентификацию, не оставлять голосовые сообщения в публичном доступе, ограничивать доступ приложений к камере и микрофону, а также регулярно проверять настройки конфиденциальности. А внутри организаций нужно внедрять протоколы верификации запросов, особенно финансовых, вне зависимости от ранга отправителя, — заключил он.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске мошенники притворяются сотрудниками налоговых органов.