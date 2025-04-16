НСО приняла эстафету Международного исторического проекта «Инженеры Победы»

16 апреля на территории Новосибирского авиазавода имени В.П. Чкалова состоялось мероприятие, посвященное героизму инженеров в период Великой Отечественной войны. В событии приняли участие добровольцы, учащиеся школ и вузов, сотрудники предприятий, представители архивных и культурных учреждений, а также государственных органов.

С приветственной речью выступил заместитель губернатора Новосибирской области Олег Клемешов. Он акцентировал внимание на том, что наш регион стал ключевым индустриальным центром, где производилось все необходимое для фронта: боевые самолеты, навигационные приборы, станки, обмундирование и боеприпасы. В годы войны каждое третье артиллерийское орудие и каждый четвертый истребитель советской армии были произведены предприятиями Новосибирской области. Присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести» в 2020 году – это заслуженное признание самоотверженного труда жителей региона, которые работали без отдыха, чтобы обеспечить победу. Их усилия позволили создать уникальные производства и научные центры. Новосибирская область продолжает эти традиции и гордится своими предприятиями, которые являются лидерами современного машино- и приборостроения в России. Успехи новосибирской промышленности сегодня – это результат достижений военных лет. В условиях современных вызовов предприятия региона успешно внедряют новые технологии и разрабатывают современную продукцию для оборонной промышленности и гражданского сектора экономики. Мероприятие «Инженеры Победы» особенно важно в год 80-летия Великой Победы, так как помогает молодому поколению осознать трудовой подвиг предшественников.

В рамках мероприятия участники посетили музей Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова и ознакомились с экспозицией предприятий Новосибирской области, Государственного архива и краеведческого музея. Выставка рассказывала о трудовом подвиге предприятий в военные годы и их вкладе в обеспечение фронта.

Организаторами мероприятия выступили министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, правительство региона, Новосибирский авиазавод им. В.П. Чкалова при поддержке Минпромторга России и Фонда «От Винта!». Проект «Инженеры Победы» продолжает работу по сохранению памяти о прошлом и повышению престижа инженерных профессий.