Директор компании получил срок за помощь в передаче взятки в Новосибирске

Кировский районный суд Новосибирска вынесен приговор 36-летнему директору коммерческой организации города. По данным источника редакции, речь идет о компании ООО «СТРОЙТОРГ».

— Судом установлено, что подсудимый, являясь директором коммерческой организации, в период с 1 по 19 апреля 2024 года выступал посредником в получении взятки заместителем начальника отдела камеральных проверок Межрайонной ИФНС России по Новосибирской области от директора другой коммерческой организации в особо крупном размере, а именно 12 млн рублей, — говорится в сообщении суда.

Эти средства предназначались для совершения незаконных действий, направленных на нарушение порядка проведения и влияние на результаты камеральной налоговой проверки с целью устранения выявленных нарушений налогового законодательства.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, поскольку обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и 6 месяцев. Также он был лишён права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих организациях, на 3 года.

Напомним, ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника районной налоговой инспекции Новосибирска, а также двух учредителей компаний, зарегистрированных в этом регионе. Они были обвинены в том, что уменьшили суммы налоговых доначислений и сфальсифицировали результаты камеральной налоговой проверки. По данным следствия, налоговик обещала предпринимателям не проводить проверки их компаний.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске вынесен приговор экс-чиновнику мэрии за получение взятки. Он помог предпринимателю решить вопрос с земельными участками.