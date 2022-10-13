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Банк ВТБ поддержал конкурс «Иннагрика» для будущих агрогенетиков

  • 13/10/2022, 11:03
Первый всероссийский конкурс по агрогенетике для старшеклассников «Иннагрика», партнером которого выступает ВТБ, завершает сбор регистрационных заявок.

С 20 октября стартует онлайн-тестирование претендентов по биологии и подготовка к очным соревнованиям. Участников ждет общение с лидерами агротехнологий и бизнеса,новости сегодня посещение передовых лабораторий и производств. Победители получат призы от партнеров конкурса и гранты на обучение.

«Иннагрика» — конкурс, который дает возможность выявить таланты и помочь новому поколению молодых ученых, планирующих в ближайшем будущем взяться за реализацию новых подходов в растениеводстве и животноводстве.

В конкурсе могут принять участие школьники 9, 10 и 11 классов, увлеченные темой биологии и технологий в аграрной сфере. Соревнование пройдет в три этапа. Сначала состоится заочный отборочный тур на онлайн-платформе в формате тестирования, в ноябре 2022 года пройдет полуфинал в Воронеже, а в декабре 2022 года — финал в Нижнем Новгороде. Последние два этапа состоятся в формате очных интенсивов на базе научных центров, включающих обучение работе с лабораторным оборудованием и решение генетических задач. В рамках конкурса школьникам предстоит пройти испытания по основам биостатистики, генетике сельскохозяйственных растений, животных и микроорганизмов, data-science. Задания конкурса сформированы на основе реальных запросов аграрной индустрии. В финале экспертное жюри выберет тройку команд-победителей, лидеры которых получат гранты на обучение в аграрных вузах, стажировки на площадках партнеров конкурса и ценные призы.

Организаторы конкурса – компания «Иннопрактика», Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство сельского хозяйства РФ. Банк ВТБ поддерживает конкурс в качестве партнера, помогая талантам развиваться в технологических и гуманитарных проектах, создавая кадровый потенциал для стратегических отраслей экономики страны.

Фото с сайта innagrika.ru

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : Иннагрика ВТБ агрогенетика


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