Новосибирск пользуется популярностью у туристов, выбирающих короткие туры

Новосибирск в октябре вошел в рейтинг самых востребованных российских направлений для непродолжительных путешествий, в том числе, в рамках туров выходного дня. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования Tvil.ru. В рейтинге коротких осенних поездок Новосибирск уступает Краснодару, Санкт-Петербургу, Москве, Казани, Ялте, Ростову-на-Дону, Калининграду, Пятигорску и Екатеринбургу, замыкая топ-10 популярных направлений.

Как отмечается в сообщении, путешествия на 1-3 дня востребованы у пар без детей (42%), еще 26% совершают поездки в одиночку.

— Таким туристам мы уделяем большое внимание на наших сервисах, посвященных туризму в Новосибирской области: турпортале и в телеграм-канале СИБИРЬ ЗДЕСЬ. Специально для них мы разработали тематические маршруты по Новосибирску, в том числе романтические места для свиданий на выходных, интересные авторские маршруты и гид по барам, — говорит Анна Павлова заместитель министра экономического развития Новосибирской области.

Реже гости приезжают в короткие туры семьей (14%), женщины с детьми составляют 6% от всего количества гостей.

Сервис также предоставил портрет туриста Новосибирской области: это мужчина или женщина 40 лет с заработной платой выше среднего из соседнего региона, который приезжает в наш регион на одни-двое суток. Его средние траты составляют от 2 до 4 тыс. рублей в день.

Напомним, по итогам восьми месяцев 2022 года Новосибирская область заняла 15 место среди регионов России и 1 место по Сибирскому федеральному округу по числу принятых туристов: за январь-август этого года Новосибирскую область посетило 680 тысяч гостей.

Ранее редакция рассказывала, что новосибирцы этим летом стали чаще отдыхать в Шерегеше и «русском Тибете».