Рекламодателям

Новосибирск пользуется популярностью у туристов, выбирающих короткие туры

  • 13/10/2022, 12:59
туры выходного дня
85% всех приезжающих в столицу региона, предпочитают путешествовать без детей. Это туры выходного дня, бизнес-туризм, тематические и авторские маршруты.

Новосибирск в октябре вошел в рейтинг самых востребованных российских направлений для непродолжительных путешествий, в том числе, в рамках туров выходного дня. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования Tvil.ru. В рейтинге коротких осенних поездок Новосибирск уступает Краснодару, Санкт-Петербургу, Москве, Казани, Ялте, Ростову-на-Дону, Калининграду, Пятигорску и Екатеринбургу, замыкая топ-10 популярных направлений.

Как отмечается в сообщении, путешествия на 1-3 дня востребованы у пар без детей (42%), еще 26% совершают поездки в одиночку.

— Таким туристам мы уделяем большое внимание на наших сервисах, посвященных туризму в Новосибирской области: турпортале и в телеграм-канале СИБИРЬ ЗДЕСЬ. Специально для них мы разработали тематические маршруты по Новосибирску, в том числе романтические места для свиданий на выходных, интересные авторские маршруты и гид по барам, — говорит Анна Павлова заместитель министра экономического развития Новосибирской области.

речные круизы

Речные круизы из Новосибирска «садятся на мель» в русле Оби

Реже гости приезжают в короткие туры семьей (14%), женщины с детьми составляют 6% от всего количества гостей.

Сервис также предоставил портрет туриста Новосибирской области: это мужчина или женщина 40 лет с заработной платой выше среднего из соседнего региона, который приезжает в наш регион на одни-двое суток. Его средние траты составляют от 2 до 4 тыс. рублей в день.

Напомним, по итогам восьми месяцев 2022 года Новосибирская область заняла 15 место среди регионов России и 1 место по Сибирскому федеральному округу по числу принятых туристов: за январь-август этого года Новосибирскую область посетило 680 тысяч гостей.

 

Ранее редакция рассказывала, что новосибирцы этим летом стали чаще отдыхать в Шерегеше и «русском Тибете». 

Фото с туристического портала Новосибирской области

516

Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирск

Теги : туры выходного дня туризм короткие туры


Спецоперация на Украине

Генассамблея ООН не признала референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
13/10/22 16:30
В Госдуме опровергают вторую волну частичной мобилизации
12/10/22 14:07
Итоги ракетных ударов по Украине
12/10/22 10:17
прямые рейсы до Мьянмы

Мьянма планирует запустить рейсы в Россию с остановкой в Новосибирске

Ожидается, что прямое сообщение будет установлено до конца 2022 года.
Читать статью >>
новогодняя столица России 2023

В Новосибирске отменят новогодний фейерверк и сократят праздничную программу

Новогодняя столица России 2023 будет отмечать праздник в более скромном формате, чем планировалось ранее.
Читать статью >>
новостройки Новосибирска

В 2022 году на рынок недвижимости региона ежедневно выводились 94 квартиры в новостройках

Это почти на 30% больше, чем годом ранее. Однако площадь квартир в новостройках Новосибирска уменьшилась тоже на 30%.
Читать статью >>
комплексное развитие территории

Новый крупный жилмассив представили депутатам горсовета Новосибирска

Речь идет о будущем микрорайоне «Клюквенный», где в рамках комплексного развития территории новостройками будут заняты почти 100 га.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

«После объявления частичной мобилизации я фактически остался без сотрудников»

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко — о том, как частичная мобилизация повлияла на его бизнес и почему он не планирует закрывать компанию.
Все материалы
Лента новостей

Мьянма планирует запустить рейсы в Россию с остановкой в Новосибирске

13/10/2022, 17:39

Почему продажи автозапчастей через интернет набирают популярность?

13/10/2022, 16:51

Экс-чиновница и 16 опекунов пойдут под суд за хищение у детей 30 млн. рублей

13/10/2022, 16:07

В Новосибирске отменят новогодний фейерверк и сократят праздничную программу

13/10/2022, 15:47
Популярное

Генассамблея ООН не признала референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

13/10/2022, 16:30

Могут ли собаки заболеть простудой?

13/10/2022, 13:38

Народный фронт предлагает запретить покупать дорогие машины для чиновников

13/10/2022, 13:15

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Ваше домашнее имущество – под защитой от непредвиденных ситуаций

13/10/2022, 17:39

За 7 месяцев ВТБ продал более 20 тонн золотых слитков

13/10/2022, 16:25

Банк ВТБ поддержал конкурс «Иннагрика» для будущих агрогенетиков

13/10/2022, 11:03

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска