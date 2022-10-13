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Около одной из школ города появился «сад предпринимателей»

  • 13/10/2022, 10:57
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Около одной из школ города появился «сад предпринимателей»

В рамках конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей» при участии Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и поддержке министерства региональной политики Новосибирской области в минувшую субботу состоялось благотворительное мероприятие – высадка сада в специальной (коррекционной) школе № 148.

Напомним, что в прошлом году инициативная группа конкурса уже выполнила первый этап благоустройства – очистила территорию от мусора и зарослей.

«Нам повезло, у нас очень большая территория школы, на которой есть много различных посадок.  Такая территория требует повышенного внимания и большое количество рук, поэтому мы с радостью и благодарностью принимаем помощь. Предприниматели «ОПОРЫ РОССИИ» прошлой весной выполнили благоустройство в виде очистки территории от молодой поросли, убрали старые деревья и кустарники. Такая помощь очень ценна. А сейчас, исходя из нашего пожелания, будет сделана живая изгородь из кустов пузыреплодника. У нас уже есть договоренность, что весной предприниматели вернуться для уже следующего этапа работ» — директор специальной (коррекционной) школы №148 — Трофимова Людмила Анатольевна.

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В мероприятии по высадке «живой изгороди» во дворе школы приняли участие более 40 человек – предприниматели, студенты, волонтеры.

«Важно делать проекты, в которых принимают участие все поколения. В рамках нашей общественной организации «ОПОРЫ РОССИИ» мы много времени уделяем общению со студентами на тему добрых дел, волонтерства и благотворительности и всегда стараемся привлекать молодежь к личному участию в акциях» — Елена Рожанская, руководитель Комитета по ценностно-ориентированному предпринимательству Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», руководитель федерального проекта «ОПОРА – созидание» в Новосибирской области.

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Следующей весной планируется перейти к благоустройству сенсорного парка, проект которого будет разработан предпринимателями «ОПОРЫ РОССИИ» и согласован к весне.

«Наша работа на территории школы не заканчивается. Мы разделили план благоустройства на несколько этапов. Очень здорово, что инициатива «ОПОРЫ РОССИИ» дала такой отклик и поддержку как со стороны органов власти, так и со стороны бизнеса и молодежи» — Наталия Кошелева, исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

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Благодарим за участие и активную жизненную позиции всех участников и партнеров акции – предпринимателей Первомайского района г. Новосибирска и лично председателя Совета предпринимателей Первомайского района Дмитрия Соколова; Светлану Степанову и компанию «Унион»; Ирину Некрасову, индивидуального предпринимателя; Татьяну Санникову, директора учебно-консультационного центра «Алгоритм-С»; Эльвиру Горбунову и АН «Новосёл».

Фото предоставлены пресс-службой  «Опоры России»

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Рубрики : Бизнес Социальное предпринимательство Город

Регионы: Сибирь

Теги : Опора России волонтерство благотворительность


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