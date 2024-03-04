Банк ВТБ получил право дать имена большой семье дальневосточных кошек

ВТБ, который поддерживает национальный парк «Земля леопарда», получил почетное право дать имя маме семейства дальневосточных леопардов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

По словам старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой, поддержка проектов по сохранению биоразнообразия России занимает важное место в благотворительной деятельности банка.

— Мы присоединились к программе «Хранители леопарда» и получили возможность дать имена целой семье: маме и её трем котятам и теперь с большим вниманием будем наблюдать за жизнью этих удивительных грациозных животных, — отметила Кочнева.

Самке леопарда под номером Leo 101F, которой предстоит первой получить своё имя, примерно 7 лет, она в прекрасной физической форме и с 2019 года уже четыре раза стала мамой, подарив миру восемь котят. В настоящее время она приучает к самостоятельности трех своих детей.

Всего на голосование выдвинуто несколько имен:

Герда («защитница»): в мифологии – красавица-великанша. Главные черты обладательницы имени — независимость, решительность, стойкость.

Злата («золотая»): имя распространено в южных славянских территориях. Олицетворяет золото – символ богатства.

Капиталина: царственная, возвышенная, непотопляемая. Серьёзно относится к окружающему миру. Лидер, всегда добивается поставленной цели.

Муза: богиня искусств, вдохновительница. Обладательница имени тонко чувствует красоту, изящна, артистична, отличается мудростью и отзывчивостью.

Русана («роза»): символизирует духовное просвещение и просветление. Это имя часто выбирают для девочек в странах Центральной Азии.

Все желающие отдать свой голос за лучшее имя для леопарда могут сделать это до 6 марта в соцсетях ВТБ.