Погибшего в Киргизии альпиниста похоронят в Новосибирске

Тело альпиниста из Сибири Евгения Глазунова, погибшего при восхождении на вершину в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии, доставлено в Новосибирск. Здесь живет мама парня.

Прощание состоится 6 марта в Греческом зале Новосибирского крематория. Об этом сообщила на своей странице в «ВКонтакте» альпинист Анна Пиунова.

Евгений Глазунов начал восхождение на гору Аксу в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии 12 февраля. 16 февраля из-за непогоды он развернулся и начал спуск. С тех пор связь с ним пропала. Вместе с Евгением на маршрут отправился его напарник, Кирилл Поветкин. Он при восхождении находился для подстраховки внизу. Именно он поднял тревогу, когда напарник перестал выходить на связь. Альпинист пытался самостоятельно начать поиски, однако из-за плохой видимости вынужден был вернуться в село Озгоруш.

— Рад что был рядом в дни, ради которых ты жил последние годы своей неординарной жизни. Ты это сделал! И мы это не забудем! Не в нашей жизни дружище, — написал на своей странице Поветкин.

Знакомые с Глазуновым альпинисты выразили соболезнования родным и близким погибшего.

— За гранью моего понимания! Женя прошел стену, вышел на гребень и начал спуск, не пошёл на вершину, начал спуск, хотя наверное это было трудное решение уйти без вершины, всё сделал что бы спуститься, Аксу его пустила но не отпустила… Оставалось всего несколько верёвок до земли…и камнепад! — Невозможное возможно, но за большую цену. — Царствие небесное.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске врачи вживили эндопротез известному альпинисту Глебу Соколову.