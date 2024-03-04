Загадочный сибиряк бесплатно раздал яйца во одном из дворов Новосибирска

В микрорайоне «Матрешкин двор» был замечен щедрый мужчина. Он бесплатно вручал коробки с яйцами всем желающим.

Такой поступок ни остался не замеченным среди местных жителей.

— Недавно гуляла с семьёй по улице и попался на глаза такой замечательный человек, помогавший нуждающимся, Он раздавал яйца на улице, — рассказала автор поста в паблике «Типичный ЖК Матрешкин двор и соседи».

Сибиряка отметила, что сама отказалась от такого дара, заботясь о стариках, которым такая поддержка нужнее. Женщина засняла происходящее на камеру мобильного телефона и выложила в сеть. На видео около тележки, полной упаковок яиц, стоит мужчина и предлагает всем яйца. Пожилой мужчина прихватил сразу две упаковки и был очень рад.

— Яйца стоят дорого в магазине! Подходили дедушки и бабушки, у нас улыбка сразу появилась, — отметила женщина в посте.

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