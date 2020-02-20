Банк ВТБ продолжает благотворительную программу «Мир без слез» в 2020 году

Одним из приоритетов проекта является улучшение качества диагностики и предупреждения детских заболеваний, поэтому в рамках очередного этапа программы будет приобретена аппаратура для рентгенологического и эндоскопического отделений детского стационара.

В 2020 году акции «Мир без слез» пройдут в 25 медицинских учреждениях: из них четыре находятся в Москве и 21 в регионах. Города, где будут проведены акции — Калуга, Липецк, Курган, Великий Новгород, Иркутск, Тула, Ханты-Мансийск, Якутск, Белгород, Тамбов, Темрюк, Набережные Челны, Биробиджан, Петропавловск-Камчатский, Находка, Санкт-Петербург, Уфа, Тольятти, Пермь, Киров и Владикавказ.

«Мир без слез» является важной частью целевой программы «Здоровая страна» банка ВТБ. Первая акция состоялась 17 лет назад — в 2003 году. С момента запуска проекта более 100 детских больниц в 53 регионах России получили финансовую помощь от банка ВТБ. Цель программы — развитие детского здравоохранения в России и обеспечение доступности качественных медицинских услуг в любой части страны. Средства, предусмотренные бюджетом банка, имеют целевое назначение — приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов. В приоритете больницы с наибольшим потоком пациентов, а также медицинские учреждения, которые оказывают узкоспециализированную помощь или находятся в отдаленной местности.

— Поддержка российского здравоохранения является одним из важнейших направлений социальной деятельности банка ВТБ, которая осуществляется в рамках программы “Здоровая страна”. Цель “Мира без слез” — сделать медицинские услуги максимально качественными и доступными для детей по всей России. Ежегодно банк расширяет географию проекта и оказывает помощь тем регионам, где ранее акции не проводились. В 2020 году акция впервые состоится в городе Биробиджан Еврейской Автономной области, — рассказывает Александр Ерофеев, вице-президент банка ВТБ (ПАО).

Акции благотворительной программы банка ВТБ будут в течение года проводиться в разных городах, а завершатся в декабре — по традиции последней больницей, принимающей «Мир без слез», станет Детская городская клиническая больница святого Владимира в Москве.

Фото: пресс-служба банка