Банька расстроился из-за цветов флага РФ на форме российских олимпийцев

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) разочарованы тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил российским спортсменам выступать на летних Олимпийских играх в Токио в цветах флага РФ. Об этом заявил глава WADA Витольд Банька, передает Life.ru.

Он подчеркнул, что агентство мониторит ситуацию и следит за исполнением решения CAS. Также Банька отметил успехи российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое, по его словам, много сделало.

— Но, конечно, мы остаёмся расстроенными тем, что срок наказания сокращён с четырёх до двух лет и что суд позволил россиянам соревноваться в форме с цветами флага. Но что есть — то есть. Решаем здесь не мы, — сказал глава WADA на пресс-конференции.

Ранее Банька объявил об «окончании эпопеи» с допингом в России. По его словам, РУСАДА сможет вернуться в международную систему, но «это не вопрос ближайших недель или месяцев».