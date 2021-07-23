Ретейлеры зафиксировали повышенный спрос на кнопочные телефоны

Простые дешевые аппараты во время пандемии оказались востребованными среди удаленных работников — они заменяют ими стационарные устройства, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов. Кроме того, участники рынка говорят об усилении бдительности граждан в отношении кибермошенников и утечек данных. По этой же причине существенно увеличивается стоимость самих устройств.

Так, по данным «Связного», в первом полугодии россияне купили 3,1 млн кнопочных телефонов, это на 6,7% больше, чем за тот же период 2020 года. В денежном выражении продажи выросли еще больше — на 18,8%, до 4,5 млрд руб. Средняя цена устройства увеличилась на 11%, до 1,45 тыс. руб. По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо», во втором квартале рост продаж кнопочных телефонов составил 26% в штуках и 35% в деньгах.

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуются устройства от Nokia, Philips, teXet, Itel и BQ mobile.

— Общий импорт кнопочных телефонов в России снизился с 3 млн штук в первых кварталах 2017–2020 годов до 2,2 млн штук в первом квартале 2021 года, — рассказал руководитель аналитического центра холдинга GS Group Александр Сурков.

Причиной этого, по его оценке, стали сбои в логистике, снижение потока в офлайн-магазины, отток мигрантов и даже рост спроса на «умные часы» для детей, которые заменили им кнопочные мобильники.