Рекламодателям

ВТБ: траты сибиряков за рубежом за последний месяц выросли на треть

  • 23/07/2021, 16:53
За последние четыре недели объем расходов клиентов ВТБ из Сибирского федерального округа в зарубежных странах увеличился на 29% по сравнению с предыдущим месяцем — до 88 млн рублей.

Новости компанийПрирост в основном обеспечила Турция, перелеты на курорты которой были возобновлены с 22 июня. Об этом свидетельствует статистика транзакций по картам клиентов ВТБ за границей.

За месяц сибирские клиенты ВТБ потратили в Турции 21 млн рублей, что в 10 раз превосходит показатель предыдущих четырех недель. Расходы кратно увеличились во всех категориях, максимально – на экскурсии, покупки одежды и обуви и развлечения. При этом допандемийный уровень пока не достигнут, текущий оборот меньше аналогичных значений 2019 года на 23%. Вместе с тем, по ряду категорий клиенты нарастили траты даже по сравнению с 2019 годом – в частности, на авиабилеты, развлечения и аренду автомобилей и мотоциклов.

Подобный тренд наблюдается и в целом по всем зарубежным странам: объем затрат сибиряков на экскурсии за месяц вырос на 80% (6 млн рублей), на развлечения на 65% (2 млн). В полтора раза выросли расходы на гостиницы (21 млн рублей), на четверть — на рестораны и бары (12 млн) и покупки в супермаркетах (18 млн). В целом, несмотря на прирост во всех категориях за месяц, суммарный оборот по картам сибирских клиентов ВТБ за границей почти в три раза меньше, чем в допандемийном 2019 году.

Среди других стран, регулярное авиасообщение с которыми было восстановлено в июне, лидером по приросту трат стала Греция, открывшая въезд на острова. Оборот сибирских клиентов ВТБ в ней вырос более чем в 3,5 раза — до 4 млн рублей. Практически вдвое увеличились траты на Кипре (15 млн).

По итогам первого полугодия оборот по картам клиентов ВТБ из Сибири за рубежом составил 470 млн рублей, что на четверть меньше, чем в период с января по июнь 2020 года, и на 64% ниже, чем в первом полугодии 2019 года. В ТОП-10 стран-лидеров по объему транзакций сибиряков вошли ОАЭ (126 млн рублей), Мальдивы (37 млн), Турция (36 млн), Испания (34 млн), Италия (29 млн), Кипр (20 млн), Германия (18 млн), США (15 млн), Великобритания (15 млн), Франция (10 млн).

В целом по России объем расходов клиентов ВТБ в зарубежных странах за последний месяц вырос на 36%, до 2,4 млрд рублей, а в Турции – почти в 6 раз, до 357 млн рублей. Оба показателя уступают допандемийным: по миру — более чем вдвое, по Турции – на 21%. Значительный прирост оборота туристических трат за месяц показали Болгария, Хорватия, Греция, Италия и Кипр. По итогам полугодия оборот по картам клиентов ВТБ за рубежом составил 11,5 млрд рублей, что на 8% ниже показателя за январь-июнь 2020 г. и на 60% — чем в первом полугодии 2019 года. В ТОП-5 стран-лидеров по объему транзакций вошли ОАЭ (2,6 млрд рублей), Мальдивы (1,1 млрд), Турция (810 млн), Италия (757 млн) и Беларусь (679 млн).

«Трендом года пока остается рост популярности внутреннего туризма – по нашим данным, в первом полугодии объем транзакций внутри страны вырос более чем на треть к аналогичным периодам 2020 и 2019 гг. Тем не менее, открытие Турции и еще нескольких направлений в июне способствовало росту активности и за рубежом. Мы ожидаем, что расходы российских туристов за границей продолжат расти во второй половине лета, чему будет способствовать рост числа рейсов и ожидаемое открытие курортов Египта, а также возобновление регулярного авиасообщения с рядом других стран», — комментирует Сергей Дырин, начальник управления оценки доходности розничных продуктов и портфеля ВТБ (ПАО).

Фото: pixabay.com автор: Ben_Kerckx

323

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы туризм ВТБ банки


0
0
Новости Сибири

Новостройки Новосибирска

30 сентября истекает срок возврата временно ввезенных автомобилей

23/07/2021, 12:36

В регионах Сибири объём выполненных строительных работ увеличился на 19,4%

21/07/2021, 14:44

В Томской области ввели двухнедельный запрет на мероприятия на открытом воздухе

19/07/2021, 17:31

Актуальный разговор

Актуальный разговор

По итогам первого полугодия в физическом объеме экспорт леса уменьшился на 11,5%

Все материалы
Лента новостей

Кто громче и скандальнее отзовет мэра Новосибирска?

23/07/2021, 14:57

«Искитимцемент» выполнил полугодовой план по производству и реализации продукции

23/07/2021, 14:48

Власти расширили перечень отраслей для проектов на ТОСЭР «Линёво»

23/07/2021, 13:45

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

23/07/2021, 12:03
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Анна Трифонова: «Продажник приходит в компанию, а уходит от руководителя»
16/07/21, 9:14

Новости компаний

Банк «Левобережный» увеличил ставку по депозиту для новых корпоративных клиентов

23/07/2021, 12:48

Карты Банка Уралсиб признаны лучшими для получения «школьных» выплат – Банки.ру

23/07/2021, 10:41

Банк Акцепт настроил ультрасовременный сервис для Новосибирского зоопарка!

23/07/2021, 09:28

Чистая прибыль банка «Открытие» в первом полугодии 2021 года по РСБУ выросла до 53,5 млрд рублей

22/07/2021, 16:20

В каких жилых комплексах Новосибирска, на ваш взгляд, соотношение цена/качество наиболее оправдано? (выберите до 5 ответов)

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

Власти расширили перечень отраслей для проектов на ТОСЭР «Линёво»

Ритейлеры и производители в Новосибирске нашли общий язык?

В Новосибирской области планируется запуск завода по производству растительных масел

Хлебзаводы Сибири готовы «объявлять бойкот вплоть до остановки предприятий»

В Новосибирске регистрируется 400 — 500 ипотечных сделок ежедневно

Финансы

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Фондовый рынок устроен так, что сценарии на нем практически не повторяются

Банки готовы добавить 10% к госдоплатам на школьников

В Сибири уже более 10 тысяч квартир построено с помощью счетов-эскроу

Конкуренция за вторсырье набирает обороты

Страховки от несчастного случая выходят на первое место по популярности в Сибири

Политика

Новости Новосибирска

Кто громче и скандальнее отзовет мэра Новосибирска?

Почему на выборах в Госдуму отменили общедоступную трансляцию с участков?

Бердск: единороссы спрятались, «бойковцы» активизировались

Виктория Абрамченко может стать куратором Сибирского Федерального округа

Избирательная кампания: есть риск наткнуться на спойлеров

Недвижимость

Новости Новосибирска

В Новосибирске регистрируется 400 — 500 ипотечных сделок ежедневно

В Новосибирской области вырос спрос на покупку загородной недвижимости

Около метро «Октябрьская» появится отель с бизнес-центром

За полгода в регионе сорвались более 120 контрактов на капремонт

Под завершение долгостроя на Богаткова застройщик уже получил 5 новых участков

Технологии

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Телекоммуникации

Новости Новосибирска

МТС увеличила выручку на облачном рынке в 6,5 раз с начала 2021 года

МегаФон в Сибири будет развивать сеть с Huawei

Международный сервис-провайдер откроет в Новосибирске тестовую зону промышленного интернета вещей

МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в Новосибирске

В новом ЖК Новосибирска протестируют пилот с элементами «умного дома»

Агропром

Новости Новосибирской област

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Транспорт

Новости Новосибирска

Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Для «Городской электрички» рядом с НГУ откроют новую остановку

Документы для получения инфраструктурных кредитов нужно подготовить до ноября

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

Документы по третьему этапу дороги Новосибирск – Ярково ушли на экспертизу

Медицина

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

В Новосибирской области развернуто более 6,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

Почти полтора миллиарда рублей поступит в ковид-госпитали Новосибирской области

Новосибирскую вакцину «ЭпиВакКорона» тоже испытают на подростках

В Новосибирске снова отменили профосмотры и диспансеризацию

Авто

Новости Новосибирской области

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

Туризм

Новости туризма

С 1 августа появятся новые льготы для путешественников

Актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для возвращающихся из-за границы привитых россиян

УФАС будет следить за ценами в Новосибирске во время чемпионата мира по хоккею

Два популярных городских пляжа будут закрыты еще неделю

Общество

Новости Новосибирска

Застройщик четвертого моста «дал зуб» на 20 лет

Электросамокаты перестали работать на левом берегу Новосибирска

Школа №54 не вписывается ни в какие федеральные программы

Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Торт в виде свалки получила компания ГК «ВИС»

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска