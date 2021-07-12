Банки готовы добавить 10% к госдоплатам на школьников

С 11 июля родителям, дети которых обучаются в школах, начали приходить сообщения с сайта Госуслуги о проверке документов на получение государственных выплат на школьников. Напомним, президент РФ Владимир Путин перечислял эти выплаты в ходе прямой линии в списке мер поддержки семей с детьми для подготовке к школе.

— Для экономии вашего времени мы заранее заполнили заявление на выплату 10 000 рублей на школьников по данным из предыдущих выплат. Проверьте ваши данные, —говорится в письме, поступающем с Госуслуг. — Вам нужно перейти на заявление, проверить все данные и отправить в ПФР. С 15 июля ПФР начнет обрабатывать заявления. С 16 августа начнутся выплаты на счета.

12 июля к программе поддержки школьников начали подключаться банки. В Альфа-Банке заявили о готовности добавить 1000 рублей, то есть 10%, к каждой выплате от государства семьям с детьми школьного возраста. Впрочем, у этого предложения есть условия. Альфа-Банк предлагает для получения 10% в госвыплате открыть свою карту. Бонусом идет бесплатная семейная страховка от дочерних компаний банка на случай осложнений от коронавируса.

В ВТБ готовы начислить те же 1000 рублей бонусами. Их смогут получить клиенты, которые воспользуются картой банка для получения государственных «школьных» выплат. Дополнительной «плюшкой» является бесплатное онкострахование детей, которое смогут получить родители, если укажут номер счета карты «Мир» ВТБ для зачисления «школьных» выплат. Бонусы банка можно перевести в рубли, потратить на покупку товаров из каталога программы лояльности «Мультибонус», а также использовать при покупке авиа- и железнодорожных билетов в мобильном приложении или на сайте программы, уточняется в пресс-релизе.

Указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», в начале июля подписал президент РФ Владимир Путин. Госвыплаты полагаются семьям с детьми 6-18 лет и семьям с детьми 18-23 лет с ограниченными возможностями здоровья, продолжающим получать обучение по общеобразовательным программам, или их законным представителям. По данным ВТБ, на единовременную выплату для подготовки детей к школе — по 10 тыс. рублей на одного школьника — в августе смогут претендовать порядка 20 млн российских семей.