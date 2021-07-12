Контракты в сфере строительства и капитального ремонта под угрозой срыва

— В связи с существенным ростом цен на металлы и строительные ресурсы компании столкнулись с трудностями исполнения заключенных ранее контрактов (договоров), в том числе в рамках госзаказа и госпрограмм капитального ремонта. Процент удорожания по отдельным позициям достигает 2,5 раз за несколько месяцев. Повышение коснулось широкого круга товаров: металл и металлические изделия, стекло, МДФ, ДСП и т.д., — говорится в письме (имеется в распоряжении редакции), которое «Опора России» направила в Минфин РФ, Минстрой РФ и ФАС. — Под угрозой реализация региональных программ ускоренной модернизации лифтов из-за резко возросших затрат на производство лифтов.
В такой ситуации исполнение ранее заключенных госконтрактов (договоров) для компаний становится экономически нецелесообразным из-за резкого роста цен и может в ряде случаев привести к банкротству компаний, неспособности выполнять финансовые и социальные обязательства. Представители делового сообщества подчеркивают, что в рамках действующего законодательства о контрактной системе цену контракта в сфере строительства и капремонта можно изменять только при исполнении госконтрактов на сумму от 100 млн рублей, заключенных на срок более 1 года. Однако это актуально только для крупных проектов. Многие субъекты МСП, работающие в этой сфере, выполняют контракты по сумме и срокам гораздо меньше.
— Мы предлагаем в ближайшее время внести изменения в постановление Правительства РФ, которым определен предельный размер контракта: снизить его с нынешних 100 млн рублей. А когда к работе приступит новый созыв Государственной Думы — вернуться к вопросу сокращения минимального срока госконтракта, позволяющего корректировать цену в случае существенного изменения условий, — уточняется в документе.
В письме в Минстрой «Опора России» также предложила скорректировать постановление правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту. Сейчас в нем предусмотрена возможность увеличения цены на 15% только в случае изменения объема работ. Возможности изменения цены контракта (договора) в связи со значительным ростом цен на строительные материалы и металл не предусматривается. Поэтому «Опора России» предложила создать правовую возможность корректировки цены договора о проведении капитального ремонта ввиду роста цен на строительные материалы и металлы.
— Также необходимо изменить методику определения сметной стоимости, предельной стоимости работ (услуг) при капитальном ремонте, в том числе при замене лифтового оборудования, позволяющей оперативно корректировать указанные показатели с учетом неравномерности изменения цен и роста стоимости отдельных товаров, — подчеркивают эксперты «Опоры России». — По нашему мнению, эти меры позволят избежать банкротства многих компаний, столкнувшихся с невозможностью исполнения государственных (муниципальных) контрактов из-за существенного роста цен на металлы и строительные ресурсы, а также избежать рисков неисполнения планов по государственным (муниципальным) закупкам.
В ходе обсуждения выяснилось, что подрядчики отказываются участвовать в торгах по утвержденной еще в 2020 году себестоимости либо вынуждены исполнять их с минусовой рентабельностью.
На минувшей неделе правительство Новосибирской области сообщило, что ледовая арена может подорожать на 30% в связи с ростом цен на стройматериалы.
Фото: pixabay.com автор: MichaelGaida
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