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Контракты в сфере строительства и капитального ремонта под угрозой срыва

  • 12/07/2021, 15:18
Экономика
«Опора России» собрала данные в регионах страны по росту цен на металл и стройматериалы.

— В связи с существенным ростом цен на металлы и строительные ресурсы компании столкнулись с трудностями исполнения заключенных ранее контрактов (договоров), в том числе в рамках госзаказа и госпрограмм капитального ремонта. Процент удорожания по отдельным позициям достигает 2,5 раз за несколько месяцев. Повышение коснулось широкого круга товаров: металл и металлические изделия, стекло, МДФ, ДСП и т.д., — говорится в письме (имеется в распоряжении редакции), которое «Опора России» направила в Минфин РФ, Минстрой РФ и ФАС. — Под угрозой реализация региональных программ ускоренной модернизации лифтов из-за резко возросших затрат на производство лифтов.

В такой ситуации исполнение ранее заключенных госконтрактов (договоров) для компаний становится экономически нецелесообразным из-за резкого роста цен и может в ряде случаев привести к банкротству компаний, неспособности выполнять финансовые и социальные обязательства. Представители делового сообщества подчеркивают, что в рамках действующего законодательства о контрактной системе цену контракта в сфере строительства и капремонта можно изменять только при исполнении госконтрактов на сумму от 100 млн рублей, заключенных на срок более 1 года. Однако это актуально только для крупных проектов. Многие субъекты МСП, работающие в этой сфере, выполняют контракты по сумме и срокам гораздо меньше.

—  Мы предлагаем в ближайшее время внести изменения в постановление Правительства РФ, которым определен предельный размер контракта: снизить его с нынешних 100 млн рублей. А когда к работе приступит новый созыв Государственной Думы — вернуться к вопросу сокращения минимального срока госконтракта, позволяющего корректировать цену в случае существенного изменения условий, — уточняется в документе.

В письме в Минстрой «Опора России» также предложила скорректировать постановление правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 о порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту. Сейчас в нем предусмотрена возможность увеличения цены на 15% только в случае изменения объема работ. Возможности изменения цены контракта (договора) в связи со значительным ростом цен на строительные материалы и металл не предусматривается. Поэтому «Опора России» предложила создать правовую возможность корректировки цены договора о проведении капитального ремонта ввиду роста цен на строительные материалы и металлы.

— Также необходимо изменить методику определения сметной стоимости, предельной стоимости работ (услуг) при капитальном ремонте, в том числе при замене лифтового оборудования, позволяющей оперативно корректировать указанные показатели с учетом неравномерности изменения цен и роста стоимости отдельных товаров, — подчеркивают эксперты «Опоры России». — По нашему мнению, эти меры позволят избежать банкротства многих компаний, столкнувшихся с невозможностью исполнения государственных (муниципальных) контрактов из-за существенного роста цен на металлы и строительные ресурсы, а также избежать рисков неисполнения планов по государственным (муниципальным) закупкам.

Новости Новосибирска

Государственные и муниципальные контракты не успевают за ростом цен

Отметим, что проблема роста цен на стройматериалы обсуждалась на одной из секций Петербургского международного экономического форума в начале июня. В Новосибирске обсуждение ситуации на рынке стройматериалов с участием подрядчиков прошло в середине июня. Член штаба ОНФ Новосибирской области, эксперт тематической площадки МСП, руководитель комитета по строительству Новосибирского областного отделения «Опора России» Виктор Остахов приводил статистику, собранную Сибирским центром ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике информации. В частности, в 1 квартале 2021 года (по сравнению с 4 кварталом 2020 года) наиболее серьезный рост произошел на металлические конструкции и арматуру: в среднем на 20-30%, а на оцинкованный профнастил цены выросли более чем на 80%. В результате выросла стоимость стройматериалов, в которых присутствует доля металлических конструкций: ЖБИ-панели — на 3,9%, ЖБИ-сваи — на 9,3%. Кабельная продукция с жилами из алюминия и меди подорожала на 12,3%, трубы стальные электросварные — на 26,4%, отопительные радиаторы — на 12,4%. Пиломатериалы обрезных хвойных выросли в цене на 8,6%, краски масляные и алкидные — на 6,2%, трубы полиэтиленовые — на 20%. Во 2 квартале 2021 года, по его словам, динамика роста цен сохранилась. В среднем цены на металлоконструкции в Новосибирской области выросли на 20-30% (лист стальной сегодня стоит около 100 тысяч рублей за тонну, прокат угловой — 80 тысяч рублей за тонну, арматура горячекатанная — 65-70 тысяч рублей за тонну). Листовая сталь (горячекатанная и холоднокатанная) выросла в цене за полгода по разным видам толщины листа от 87 до 124%. Оцинкованный лист, из которого производят вентиляцию, водостоки, ограждения, электронные приборы, фасад и кровлю, подорожал на 79%. Вещество для производства пенополиуретана для теплоизоляции проводов — на 40%. Комплектующие для производства окон и само стекло — на 40%, алюминиевый армирующий профиль — на 80% и т.д.

В ходе обсуждения выяснилось, что подрядчики отказываются участвовать в торгах по утвержденной еще в 2020 году себестоимости либо вынуждены исполнять их с минусовой рентабельностью.

На минувшей неделе правительство Новосибирской области сообщило, что ледовая арена может подорожать на 30% в связи с ростом цен на стройматериалы.

Фото: pixabay.com автор: MichaelGaida

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Рубрики : Экономика Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : Экономика строительство рост цен на стройматериалы бизнес


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