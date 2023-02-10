Банки прекратили выдавать льготные кредиты на бензиновые машины

О прекращении выдачи банками льготных автокредитов по госпрограммам на машины с бензиновыми моторами заявило несколько крупных дилеров в России, пишет Autonews.ru со ссылкой на несколько дилерских центров разных брендов.

По данным издания, с такой проблемой уже столкнулись продавцы Haval, Lada и автомобилей марки «Москвич».

При этом один дилеров заявил, что прекращение выдачи льготных автокредитов в том числе связано с переориентацией на электрический транспорт.

Следует отметить, что на сегодняшний день единственными в стране производителями электромобилей является липецкий Evolute и московский «Москвич», который в скором времени начнет продажи электрического кроссовера «Москвич 3е».

При этом на госпрограмму льготного автокредитования на текущий год было выделено более пяти млрд руб. В том числе на программу субсидирования газомоторной техники выделили около трех млрд руб., а на программу льготного лизинга — 2 млрд руб.

В издании уточнили, что скидка при покупке машины по программе льготного автокредитования составляла 20% при выборе бензиновой версии и 25%, но не более 625 тыс. руб., при покупке электрокара.

Напомним, что в России хотят увеличить производство электромобилей до 18 тысяч в год, то есть в девять раз больше, чем было выпущено в прошлом году.

Ранее редакция сообщала, что цены на китайские автомобили подскочили до 75%.

Фото с официального сайта дилера Lada в Москве