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«Многие регионы России — глубоко в транспортной… реформе»

Анатолий Костылевский, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области — о транспорте из лихих 90-х, автобусах-раскрасках и опыте регионов:
  • 10/02/2023, 12:30
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Анатолий Костылевский, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области— У нас не так давно состоялась коллегия Минтранса. По итогам обсуждения принято решение: нужно вернуться и пересмотреть все документы транспортного планирования по Новосибирску. Мы делали это в 2017-2018 годах. Но нужно посмотреть качество этой наработки с учетом того, что у нас меняется система организации дорожного движения, меняется схема движения транспорта. Следует посмотреть, насколько эффективно они поменялись. У нас уже многие регионы России глубоко в транспортной… реформе. У одних эта реформа прошла с большим положительным эффектом. А где-то очень болезненно, как в соседнем Новокузнецке. Наша задача — посмотреть все ошибки наших коллег, чтобы впредь их не допускать.

Новосибирск — город особенный, но в третьем городе России транспортная отрасль сейчас напоминает лихие 90-е. Года 2-3 назад я был в Твери, где местные власти показывали, какой у них транспорт. Смотрю на Новосибирск: маршрутки, автобусы. Уже тогда мы обсуждали, что необходим документ, который не предполагал бы финансовых вложений, но аргументировал общие требования к внешнему виду транспорта, неважно, муниципального или частного. Должна быть единая цветовая гамма, единые требования к нанесению рекламы. Ладно, где-то сзади под бампером (Размещена реклама. — Ред.). А у нас то средства гигиены, то еще что. Транспорт облепленный — как раскраски для детей — ездит по городу.

По материалам выступления на совещании, посвященном итогам работы транспортной отрасли мэрии Новосибирска.

Фото правительства Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : транспортная реформа общественный транспорт


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