Цены в России на китайские автомобили подскочили до 75%

В РФ цены на машины из Китая по итогам прошлого года выросли на 29–75%, что выше среднего значения по рынку, пишут «Известия» со ссылкой на исследование Национального агентства промышленной информации (НАПИ).

В этом году, по прогнозам партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, китайские автопроизводители обойдут корейские бренды и смогут увеличить долю на российском рынке до 30%.

В свою очередь, независимый консультант Сергей Бургазлиев считает, что доля может вырасти и до 35–40% за счет новых проектов российского автопрома.

Резкий скачок цены на автомобили китайских брендов эксперты объясняют дефицитом машин и отсутствием выбора. Гражданам России остается либо приобретать отечественные модели без ABS, ESP и подушек безопасности, либо покупать подержанное авто, или же они могут взять китайский бренд со всеми опциями, заключил Бургазлиев.

Ранее редакция сообщала, что автомобили марки Lada Vesta закончились в российских дилерских центрах, а новые поставки ожидаются не раньше весны.

Фото с официального сайта Chery