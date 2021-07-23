ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5% впервые с 2014 года

Решение регулятора стало самым «ястребиным» с декабря 2014-го, когда он экстренно изменил ставку сразу на 6,5 процентного пункта — до 17% годовых на фоне резкого ослабления рубля и высоких инфляционных рисков, сообщает РИА Новости. Таким образом, показатель вернулся на уровень октября-декабря 2019 года.

Необходимость увеличения ставки в Центробанке объясняли разогнавшейся инфляцией и высокими инфляционными ожиданиями. При этом в июле темпы роста цен в годовом выражении начали замедляться — годовая инфляция на 19 июля составила 6,5% годовых.

Росстат также впервые с сентября 2020 года зафиксировал недельную дефляцию — на неделе с 13 по 19 июля она составила символические 0,01%. Однако инфляционные ожидания в июле продолжили расти, увеличившись до максимума с ноября 2016-го — 13,4%.

Кроме того, Банк России повысил ожидания по ключевой ставке в среднем за 2021 год до 5,5-5,8% с 4,8-5,4%. При этом с 26 июля по конец года она прогнозируется в диапазоне 6,5-7,1%.

Ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю и по которой готов принимать средства на депозиты. Банк России ввел ее как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.