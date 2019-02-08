Банки тестируют систему быстрых платежей

В конце января в России начала действовать Система быстрых платежей (СБП), которая позволит физическим лицам делать мгновенные переводы друг другу в круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя средств.

— Ряд банков начал предоставлять возможность переводов через СБП ограниченному количеству клиентов, так как им необходимо настроить свои внутренние системы. К 28 февраля эти банки станут предоставлять данную услугу всем своим клиентам, — пояснили в ответ на запрос InfoPro54 в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

На первом этапе работы системы граждане смогут делать переводы между своими счетами и в пользу других лиц. На следующем этапе развития СБП планируется предоставить гражданам возможность проводить платежи в пользу юридических лиц — например, за товары и услуги с использованием QR-кодов. Предполагается, что данный сервис будет доступен в системе во второй половине текущего года, уточняется в ответе, полученном редакцией.

Банк России установил тарифы для банков на переводы в СБП. Они одинаковы для всех банков-участников системы. В 2019 году для банков эти переводы будут бесплатны, с 1 января 2020 года тарифы составят от 1 (перевод до 1000 рублей) до 6 рублей (перевод от 6000 до 600000 рублей). За перевод платят пополам банк плательщика и банк получателя платежа. В свою очередь, банки уже сами определят свой тариф для клиента. Тем не менее, учитывая привлекательные условия для банков со стороны Банка России, ожидается, что конечные комиссии для населения за переводы денежных средств будут минимальными.

Говоря о потенциале рынка Системы быстрых платежей, аналитики Сибирского ГУ Банка России отмечают, что за 9 месяцев 2018 года жители макрорегиона Сибирь 420 млн раз перевели деньги с карты на карту, это 14% в общем количестве операций по картам. Общая сумма переводов — 2 триллиона рублей, это 35% во всем объеме операций. По сравнению с тремя кварталами прошлого года, количество переводов с карты на карту увеличилось на 70%, а объем — на 56%.

За 9 месяцев 2018 года жители Новосибирской области 54 млн раз перевели деньги с карты на карту, это 12% в общем количестве операций по картам. Общая сумма переводов — 324 млрд рублей, это 33% в общем объеме операций. По сравнению с тремя кварталами прошлого года количество переводов с карты на карту увеличилось на 66%, а объем — на 49%.

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