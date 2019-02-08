Новосибирский филиал АО «РЖД Логистика» перевез крупногабаритное оборудование для Приморской ТЭЦ

Филиал АО «РЖД Логистика» в Новосибирске доставил комплекты крупногабаритного электротехнического оборудования российского производителя НПО «ЭЛСИБ» ПАО для строящейся в Калининградской области Приморской ТЭЦ. Перевозки проходили через территории трех стран – России, Белоруссии и Литвы, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что «РЖД Логистика» оказала комплекс услуг по железнодорожной транспортировке трех комплектов крупногабаритного электротехнического оборудования – статоров и роторов турбогенераторов. Максимальные габариты одной единицы груза составляли 5390х3790х3770 мм, вес 106 тонн. Всего было организовано шесть отправок.

— Для перевозки статоров использовались транспортеры, для роторов – платформы. С подъездных путей завода-изготовителя груз доставлялся до станции Чемской Западно-Сибирской железной дороги и далее транспортировался по территории России, Белоруссии и Литвы до производственной площадки Приморской ТЭЦ в городе Светлый Калининградской области, — уточнили в пресс-службе.

Для обеспечения беспрепятственного движения крупногабаритного оборудования «РЖД Логистика» предварительно разработала международную схему доставки тяжеловесного негабаритного груза на строительную площадку ТЭЦ. Совместно с ответственными подразделениями ОАО «РЖД» «РЖД Логистика» оказала полный спектр услуг в рамках организации бесшовного транспортного решения от двери до двери, включая не только транспортную составляющую, а также таможенный и технологический консалтинг, информационное и документационное сопровождение.

Фото: пресс-служба компании