Более 2,3 млрд рублей из федерального бюджета получит регион на реконструкцию перинатального центра

Новосибирская область получит более 2,3 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию и оснащение перинатального центра. Соответствующее распоряжение Правительства Российской Федерации № 154-р 6 февраля подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сказано в тексте распоряжения, для ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» в 2019 году предполагается выделение 519 млн рублей и в 2020 году — 1,8 млрд рублей. Средства будут направлены на реконструкцию и оснащение акушерского корпуса для размещения перинатального центра.

Минздраву РФ поручено обеспечить до 15 февраля 2019 года заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти соответствующих субъектов РФ о предоставлении субсидий.

Строящийся в Новосибирске областной перинатальный центр предназначен для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи населению. Финансирование строительства осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Новосибирской области.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области