Расселение ветхих домов Академгородка: есть вопросы — нет ответов

Встреча активистов жилмассива Щ Советского района Новосибирска с представителями мэрии, состоявшаяся в районной администрации, оставила без ответов вопросы развития инженерной инфраструктуры в рамках расселения ветхих домов и строительства высоток по программе комплексного развития территории. Об этом сообщают участвовавшие во встрече депутаты горсовета Новосибирска Светлана Каверзина и Наталья Пинус.

— Десятки вопросов заданы, чуть меньше ответов получены, — пишет на своей странице в соцсети Светлана Каверзина. — Но самое главное для жителей аварийных домов прозвучало: будут переселять в границах Академгородка. Конкурс на застройку КРТ объявят в ноябре, в декабре планируют подписать договоры. Трудности есть, особенно по инженерной инфраструктуре. Но проблемы для того и существуют, чтобы их решать, особенно если поможет область. Я верю, что эту кракозябру (расселение аварийных домов) мы поборем.

Напомним, под застройку подпадают более 7 га территории с расселением 27 ветхих домов. Новостройки планируется строить до 18 этажей.

Ее коллега Наталья Пинус настроена менее оптимистично и прогнозирует, что новостройки в этой части Новосибирска принесут немало проблем.

— Начальник департамента строительства мэрии Алексей Кондратьев убежден, что все будет хорошо, — рассказывает Пинус. — Обещает, что город обязательства исполнит. То есть обеспечит инженерными коммуникациями, социальной и транспортной инфраструктурой. Насколько я знаю, таких обязательств у города — огромная телега по введенным жилмассивам, где эти проблемы не решены. Взять соседей в Первомайском районе, Матвеевку, где продолжают и продолжают строить высотки, все обещая и обещая развязку. А воз и ныне там. Мы будем очередными. Я еще раз убедилась, что проект масштабной застройки Нижней зоны Академгородка не проработан. Тем не менее его реализация начнется в ближайшее время.

Напомним, что ранее общественники при поддержке Натальи Пинус обращались с петицией к губернатору области Андрею Травникову и мэру Новосибирска Анатолию Локтю — с просьбой остановить реализацию проекта комплексного развития территории в микрорайоне Щ. В то же время другая группа местных общественников при поддержке Светланы Каверзиной проект поддерживала, аргументируя, прежде всего, необходимостью переселения горожан из ветхих домов.

Ранее редакция сообщала о принципах распределения федеральных средств на создание инфраструктуры на площадках, где предполагается строительство.