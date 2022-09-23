Рекламодателям

Расселение ветхих домов Академгородка: есть вопросы — нет ответов

  • 23/09/2022, 15:56
Автор:
расселение аварийных домов Академгородка
Тем не менее высотки-новостройки в микрорайоне Щ Новосибирска начнут появляться уже в ближайшее время.

Встреча активистов жилмассива Щ Советского района Новосибирска с представителями мэрии, состоявшаяся в районной администрации, оставила без ответов вопросы развития инженерной инфраструктуры в рамках расселения ветхих домов и строительства высоток по программе комплексного развития территории. Об этом сообщают участвовавшие во встрече депутаты горсовета Новосибирска Светлана Каверзина и Наталья Пинус.

Комплексное развитие территории

Высотность новых домов Нижней зоны Академгородка предлагают ограничить

Напомним, под застройку подпадают более 7 га территории с расселением 27 ветхих домов. Новостройки планируется строить до 18 этажей.

Десятки вопросов заданы, чуть меньше ответов получены, пишет на своей странице в соцсети Светлана Каверзина. Но самое главное для жителей аварийных домов прозвучало: будут переселять в границах Академгородка. Конкурс на застройку КРТ объявят в ноябре, в декабре планируют подписать договоры. Трудности есть, особенно по инженерной инфраструктуре. Но проблемы для того и существуют, чтобы их решать, особенно если поможет область. Я верю, что эту кракозябру (расселение аварийных домов) мы поборем.

Ее коллега Наталья Пинус настроена менее оптимистично и прогнозирует, что новостройки в этой части Новосибирска принесут немало проблем.

Начальник департамента строительства мэрии Алексей Кондратьев убежден, что все будет хорошо, рассказывает Пинус. Обещает, что город обязательства исполнит. То есть обеспечит инженерными коммуникациями, социальной и транспортной инфраструктурой. Насколько я знаю, таких обязательств у города — огромная телега по введенным жилмассивам, где эти проблемы не решены. Взять соседей в Первомайском районе, Матвеевку, где продолжают и продолжают строить высотки, все обещая и обещая развязку. А воз и ныне там. Мы будем очередными. Я еще раз убедилась, что проект масштабной застройки Нижней зоны Академгородка не проработан. Тем не менее его реализация начнется в ближайшее время.

комплексная застройка Академгородка

Комплексная застройка в Академгородке — за или против?

Напомним, что ранее общественники при поддержке Натальи Пинус обращались с петицией к губернатору области Андрею Травникову и мэру Новосибирска Анатолию Локтю — с просьбой остановить реализацию проекта комплексного развития территории в микрорайоне Щ. В то же время другая группа местных общественников при поддержке Светланы Каверзиной проект поддерживала, аргументируя, прежде всего, необходимостью переселения горожан из ветхих домов.

 

Ранее редакция сообщала о принципах распределения федеральных средств на создание инфраструктуры на площадках, где предполагается строительство.

 

Фото со страницы Светланы Каверзиной ВКонтакте

431

Рубрики : Общество Власть Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : расселение аварийных домов Академгородка


Частичная мобилизация депутаты

Сколько новосибирских депутатов подходят под частичную мобилизацию?

Покажут ли они пример уважения законов и Конституции? Первый вице-спикер Законодательного собрания уже принял решение.
Читать статью >>
Демонтаж памятника

В Новосибирской области снова демонтировали памятник

На этот раз, ради строительства спортивного объекта.
Читать статью >>
вице-премьер Дмитрий Чернышенко о частичной мобилизации

Правительство РФ открыло горячую линию для ответа на вопросы о частичной мобилизации

Возникшие с момента объявления частичной мобилизации вопросы разъясняют уполномоченные лица. Законодательные пробелы прописываются нормативно-правовыми актами.
Читать статью >>
Выборы РАН

Сибирские ученые вошли в состав президиума Российской академии наук

Вице-президентом академии стал Валентин Пармон.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Олеся Наприенко, руководитель отдела продаж ООО «Дорожно-строительная техника», эксперт рынка спецтехники

Как остановить китайское вторжение на рынке спецтехники?

Олеся Наприенко, руководитель отдела продаж ООО «Дорожно-строительная техника», эксперт рынка спецтехники — об обязательной сертификации продукции российских производителей спецтехники, современном российском машиностроении и выходе на рынок России китайских производителей.
Все материалы
Лента новостей

Сколько новосибирских депутатов подходят под частичную мобилизацию?

23/09/2022, 18:22

В частной охранной фирме в Омске проходят обыски

23/09/2022, 17:11

В Новосибирской области снова демонтировали памятник

23/09/2022, 16:55

Правительство РФ открыло горячую линию для ответа на вопросы о частичной мобилизации

23/09/2022, 14:31
Популярное

Малоимущие семьи будут получать универсальное пособие

23/09/2022, 17:03

В Новосибирске приставы принудили арендатора-должника освободить бомбоубежище

23/09/2022, 15:12

В планах ЦБ ограничить выдачу потребкредитов и микрозаймов

23/09/2022, 12:18

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Компании МСБ могут получить до 10 млн рублей в кредит без залога

23/09/2022, 18:26

Эксперты ВТБ прогнозируют рост объема транзакций по картам на 15%

23/09/2022, 16:22

Банки вводят депозиты в юанях, откликаясь на запросы бизнеса

23/09/2022, 16:17

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска