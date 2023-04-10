В правительстве Кузбасса прокомментировали параметры аэропорта в Шерегеше

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев обсудил с руководством инжиниринговой компании «Спектрум Холдинг» перспективы строительства аэродрома в Шерегеше. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. Важный инфраструктурный объект должен дать дополнительный импульс развитию южной агломерации региона.

– Аэропорт всего в 7 км от поселка нужен как туристам, которые приезжают к нам в регион, так и самим кузбассовцам. Проект будет выполнен за счет внебюджетных источников, а в целом развитие инфраструктуры Шерегеша продолжится благодаря программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной по поручению президента России Владимира Путина, – подчеркнул Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области.

Разработчиками концепции будущего аэродрома определены его месторасположение с географической привязкой и основные характеристики. Длина взлетно-посадочной полосы составит 2700 метров, ширина – 45 метров. Такие параметры аэродрома позволят принимать в аэропорту суда среднемагистрального класса. Расположение объекта позволит в перспективе удлинить ВПП еще на 500 метров.

Предлагаемое расположение оптимально с точки зрения авиационных характеристик с учетом размещения аэропорта в условиях горной местности.

После утверждения технического задания предстоит выполнить проектные изыскания. В правительстве Кузбасса создана рабочая группа для проработки вопросов развития сопутствующей инфраструктуры, в том числе подъездной дороги, сетей электроснабжения, связи, водоснабжения и отопления будущего объекта.

Ранее редакция сообщала о том, что карты «Тройка» планируется внедрять в Томской области.