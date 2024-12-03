Банкир Дмитрий Пьянов написал открытое письмо Деду Морозу и Снегурочке

Открытое обращение к Деду Морозу (Минфину) и Снегурочке (Банку России) в виде «письма мальчика Димы из синей группы детского сада» опубликовал в РБК первый заместитель председателя-правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов. В преддверии форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЁТ!» банкир выдвинул инициативы, которые «помогут всем нам в следующем году сделать жизнь лучше и стабильнее».

В частности, «мальчик Дима» поблагодарил Деда Мороза и Снегурочку за труды в 2024 году, а также предложил не раздавать слишком много конфет (бюджетные расходы), а откладывать часть сладостей (нефтегазовые доходы) на будущее, чтобы «съесть» их, когда это будет действительно необходимо. Говоря на языке взрослых, когда экономике потребуется помощь со стороны бюджета или направлять на уменьшение плана заимствований ОФЗ.

— Бюджетное правило может и должно эволюционировать — сглаживать не только нефтяной цикл, но и деловой, как это делает Самихлаус, или, например, Вьехито Паскуеро, — объяснил свою просьбу Дима.

Мальчик также попросил Деда Мороза и Снегурочку как можно быстрее поддержать проект высокоскоростной железной дороги «Москва-Петербург» (ВСМ).

— Выдайте витамин ФНБ в проект чуть пораньше, в первом квартале нового года, и не напрямую, а в виде суборда нескольким перспективным группам детей нашего детского сада. И мы через механизм кредитного мультипликатора поддержим больше качественных инвестиционных проектов нашей страны, не только ВСМ, — поясняет Дима.

В своем письме «мальчик Дима из синей группы детского сада» сообщил Снегурочке, что не будет у нее просить быстрого перехода к снижению ключевой ставки, как это делают некоторые нетерпеливые дети из других детских садов.

— Я хочу, чтобы и цены так быстро не росли, и у взрослых все хорошо было. Если горизонт достижения цели будет чуточку подальше, то будет достигнут оптимальный баланс, — пишет «ребенок».

Очень волнует «мальчика» и курс доллара, поэтому он просит Снегурочку поддержать рубль.

— Мы с воспитателями посмотрели на доллар в обменнике и обомлели — ведь еще пару месяцев назад было 90! — рассказал Дима Пьянов. — Теперь мы все ждем, что ЦБ повысит ставку — охладит наши потребительские и повысит наши сберегательные настроения. Но тогда экономика может переохладиться, а ВВП — сократиться. Не проще ли стабилизировать курс — тогда потребуется меньшее охлаждение экономики, а вернуть инфляцию к цели будет проще с учетом того, как сильно растут цены, когда рубль падает.

И наконец, Дима попросил Деда мороза и Снегурочку оперативнее работать.

— Уважаемая Снегурочка, это пожелание — самое легкое, оно не зависит от действий других ведомств, бюджетной политики, заморозков и урожая, утилизационных сборов и индексации тарифов, рынка труда, зато целый банковский детский сад вздохнет с облегчением. Скажу прямо — в Вашем ведомстве очень долгий time-to-market*: на подготовку регуляторных документов, отражающих новые экономические реалии или новые концепции регулирования, уходит много времени, — уверен он.

Дима Пьянов, как уже достаточно взрослый «ребенок», понимает, что к Деду Морозу и Снегурочке стоит очередь, и не все пожелания сбудутся. Но надеется на лучшее.

* время выхода на рынок