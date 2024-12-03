Таможенники нашли в магазинах Новосибирска нелегальную импортную технику

Сибирские таможенники провели масштабные рейды по новосибирским магазинам. В ходе проверки они обнаружили почти полторы тысячи единиц нелегально ввезенной электронной техники иностранного производства. Незаконный товар был представлен в двух отделах, принадлежавших одному предпринимателю. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— На крупной партии товаров (мобильные телефоны, ноутбуки, планшетные компьютеры, smart-часы, наушники и др.) отсутствовала необходимая маркировка едиными знаками обращения на таможенной территории ЕАЭС – «ЕАС», подтверждающими соблюдение технических регламентов и прохождение процедур оценки соответствия, — пояснили таможенники

По результатам проведенной выездной проверки технику признали незаконно перевезенной через таможенную границу Евразийского экономического союза. После этого все телефоны, компьютеры, часы и наушники были задекларированы, а предпринимателю пришлось доплатить таможенные платежи на общую сумму 14 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что более 50 тысяч пачек нелегальных сигарет выявили в Новосибирской области.