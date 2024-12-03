Более 160 домов остались без отопления в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска 165 домов остались без отопления. Об этом стало известно из информации на сайте жизнеобеспечения города. Люди живут без тепла со 2 декабря.
Отключение отопления было плановым и затронуло жителей домов на улицах Ватутина, Блюхера, Космической и Карла Маркса.
Как сообщается на сайте, причиной ухудшения параметров подачи теплоснабжения стал дефект на теплосети по адресу Космическая, 32/1. Отопление обещают восстановить к 12:00 3 декабря.
Напомним, что паспорт готовности к отопительном сезону Новосибирск до сих пор не получил. Он выдаётся уполномоченным органом не позднее 15 ноября с учётом отсутствия замечаний при содержании и эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев прокомментировал неготовность сибирской столицы к зиме, назвав это серьёзным сигналом.
Ранее редакция сообщала о том, что мэр получил представление прокуратуры из-за нарушений на теплосетях Новосибирска. Прокуратура нашла свыше 50 нарушений.
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