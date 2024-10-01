Банкирша похитила у клиентов более 15 млн в отделении под Новосибирском

В Новосибирской области на скамью подсудимых попала бывшая начальница отделения банка, обвиняемая в мошенничестве в крупном размере. Экс-банкирша «заработала» на доверчивых клиентах более 15 миллионов рублей.

По версии следствия, занимая должность руководителя отделения одного из банков в рабочем поселке Коченево, с 2017 по 2019 годы женщина уговаривала оформить кредит на свое имя, после чего деньги передать ей в долг.

Доверчивые люди шли у аферистки на поводу и снабжали ее крупными суммами. Однако «погревшая руки» на простодушии заемщиков ушлая мадам долги так и не вернула.

Жертвами мошенницы стал 31 человек.

— В отношении 47-летней местной жительницы было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере». Обвинительное заключение утверждено прокурором и передано в Коченевский районный суд, — пояснила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске будут судить директора турфирмы ООО «Лайф-тревел», обвиняемую в мошенничестве. Женщина собрала с клиентов фирмы более трех миллионов, но оставила их без путевок за границу.