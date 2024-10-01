Бастрыкин заинтересовался кражей двух iPhone 16 в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин с обеспокоенностью воспринял сообщения в социальных сетях о произошедшем в сервисном центре Новосибирска.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России, в ходе проверки выяснилось, что 26 сентября мужчина неславянской внешности применил перцовый баллончик в отношении сотрудника магазина, после чего открыто похитил два дорогостоящих смартфона и скрылся.
Следственный комитет Новосибирской области взял под свой контроль возбужденное по данному факту уголовное дело. Кроме того, начата проверка по подозрению в возможном нарушении миграционного законодательства.
– Глава СК России поручил доложить о результатах проверки о возможном нарушении миграционного законодательства в Новосибирске, – сообщает официальный ТГ-канал связи граждан со Следственным комитетом РФ.
Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска пожаловались Бастрыкину на затянувшийся ремонт в школах.
Источник фото: Телеграм-канал «Следком»
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