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Бастрыкин заинтересовался кражей двух iPhone 16 в Новосибирске

  • 01/10/2024, 10:00
Автор: Артем Рязанов
Бастрыкин обратил внимание на дело о краже двух iPhone 16 в Новосибирске
Проводится проверка.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин с обеспокоенностью воспринял сообщения в социальных сетях о произошедшем в сервисном центре Новосибирска.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России, в ходе проверки выяснилось, что 26 сентября мужчина неславянской внешности применил перцовый баллончик в отношении сотрудника магазина, после чего открыто похитил два дорогостоящих смартфона и скрылся.

Следственный комитет Новосибирской области взял под свой контроль возбужденное по данному факту уголовное дело. Кроме того, начата проверка по подозрению в возможном нарушении миграционного законодательства.

– Глава СК России поручил доложить о результатах проверки о возможном нарушении миграционного законодательства в Новосибирске, – сообщает официальный ТГ-канал связи граждан со Следственным комитетом РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Новосибирска пожаловались Бастрыкину на затянувшийся ремонт в школах.

Источник фото: Телеграм-канал «Следком»

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : СК похищение телефона Александр Бастрыкин


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