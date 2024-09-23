Директор турфирмы обманула на три миллиона клиентов из Новосибирска

В Новосибирске перед судом предстанет директор турфирмы ООО «Лайф-тревел», которую обвиняют в мошенничестве с путевками.
По данным следствия, с 24 апреля по 2 июля 2024 года глава турагентства «Лайф Тревел» совершила мошенничество с использованием служебного положения при продаже пакетных туров отдыха. Женщина заключила договоры на оказание услуг по предоставлению турпутевок в иностранные государства. Заказчики оплатили путевки, но их планам не суждено было сбыться.
Жертвами ушлой мошенницы стали четыре человека — они заплатили за фиктивные услуги порядка 3-х миллионов, но остались ни с чем.
По факту мошенничества в особо крупном размере Следственный комитет возбудил уголовное дело.
— Расследование дела окончено. В ближайшее время оно будет рассмотрено в Заельцовском районном суде, — сообщила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске вынесли приговор гендиректору авиапредприятия и его заместителю. Их обвинили в мошенничестве со страховыми выплатами.
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