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Компанию обязали ликвидировать свалку рядом с аэропортом

  • 22/03/2023, 12:08
Автор:
ликвидация полигона ТКО
Полигон находится около аэродрома Толмачево.

Коченевский районный суд Новосибирской области удовлетворил уточненные исковые требования Новосибирского транспортного прокурора. Об этом сообщает пресс-служба суда.

— На ООО «Водолей» возложена обязанность осуществить мероприятия по ликвидации полигона твердых бытовых отходов, расположенного в селе Прокудское Коченевского района Новосибирской области в непосредственной близости приаэродромной территории Аэропорта «Толмачево» не позднее одного года со дня вступления решения суда в законную силу, — говорится в сообщении пресс–службы суда.

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Суд обязал ООО «Водолей» прекратить деятельность по размещению отходов IV класса опасности на вышеназванном полигоне в срок не позднее одного месяца со дня вступления в силу решения суда.

В сообщении говорится, что основанием для обращения в суд послужило то, что на земельном участке в пределах 15-киллометровой зоны приаэродромной территории аэродрома Новосибирск (Толмачево) располагается полигон твердых коммунальных отходов, включая пищевые продукты, которые располагаются свободно, под открытым небом, их обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение не производится.

Незаконное размещение ООО «Водолей» полигона твердых коммунальных отходов привело к большому скоплению птиц, что создает угрозу безопасности полетов.

В основу решения легло заключение сложной орнитологической экологической экспертизы, которой установлено, что расположение полигона твердых бытовых отходов в приаэродромной территории аэродрома Толмачево создает высокую степень вероятности столкновения воздушных судов с птицами, угрожает безопасности полетов, поскольку полигон ТКО является объектом, обладающим высоким потенциалом привлекательности, основанным на доступности кормового ресурса вне зависимости от времени года.

При этом экспертом, авиационным орнитологом, было обращено особое внимание о низкой эффективности мер, принимаемых сотрудниками ООО «Водолей» для отпугивания птиц. Отмечено, что из-за недостатка опыта и специальных знаний у персонала полигона ТКО применение средств отпугивания птиц способно привести к возникновению сложных ситуаций и провоцированию столкновений воздушных судов с птицами, т.е. к усилению угроз, создаваемых птицами для полётов авиации.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Водолей» зарегистрировано 09 ноября 2020 года. Основным видом деятельности является деятельность автомобильного грузового транспорта, всего зарегистрировано 19 видов деятельности по ОКВЭД. Директором является Надежда Арыкова.

 

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Фото с страницы СК по Иркутской области в ВКонтакте

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Рубрики : ЦУР Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : ликвидация полигона ТКО иск транспортного прокурора Аэропорт Толмачево


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