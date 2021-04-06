Снимайте деньги с пенсионной карты Банка «Левобережный» без комиссии в любых банкоматах

Теперь пенсионеры могут снимать наличные с пенсионной карты в банкоматах любых банков бесплатно на территории всей страны.
Банк «Левобережный» предоставляет возможность снизить расходы на обслуживание банковских карт своим клиентам из Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, а также Алтайского и Красноярского краев. Вы можете снимать деньги с пенсионной карты в устройствах самообслуживания бесплатно, находясь в любом городе России. Комиссия не взимается, какую бы сумму и сколько раз в месяц вы ни снимали.
Помимо бесплатного получения наличных через любые банкоматы, у пенсионной карты Банка «Левобережный» есть множество преимуществ:
Оформите карту для зачисления пенсии, пособий и других социальных выплат. Оставить заявку можно на сайте или в любом отделении Банка «Левобережный» (ПАО). Единая справочная служба: 8-800-3333-555.
Фото предоставлено пресс-службой банка
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Новости компаний
Комментировать