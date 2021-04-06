Снимайте деньги с пенсионной карты Банка «Левобережный» без комиссии в любых банкоматах

Теперь пенсионеры могут снимать наличные с пенсионной карты в банкоматах любых банков бесплатно на территории всей страны.

Банк «Левобережный» предоставляет возможность снизить расходы на обслуживание банковских карт своим клиентам из Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, а также Алтайского и Красноярского краев. Вы можете снимать деньги с пенсионной карты в устройствах самообслуживания бесплатно, находясь в любом городе России. Комиссия не взимается, какую бы сумму и сколько раз в месяц вы ни снимали.

Помимо бесплатного получения наличных через любые банкоматы, у пенсионной карты Банка «Левобережный» есть множество преимуществ:

бесплатное оформление и обслуживание карты;

получение пенсии день в день;

дополнительный доход на остаток по карте – 3,5% годовых;

кешбэк за все безналичные расчеты – возвращается 1% от суммы покупок (минимум – 150 рублей, максимум – 1000 рублей в месяц);

подключение интернет-банка, который позволяет мгновенно пополнять мобильный телефон, совершать любые платежи без обращения в банк и др.

Оформите карту для зачисления пенсии, пособий и других социальных выплат. Оставить заявку можно на сайте или в любом отделении Банка «Левобережный» (ПАО). Единая справочная служба: 8-800-3333-555.