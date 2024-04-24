Банную концессию мэрия Новосибирска заключит с «Гурьевскими банями»

Департамент предпринимательства и инвестиций мэрии Новосибирска подвел итоги приема заявок от претендентов, желающих принять участие в конкурсе на заключение концессионного соглашения по банному комплексу на Гурьевской.

Как пояснили в мэрии, течение 45 дней ни одной заявки, кроме той, которую подал инициатор проекта — ООО «Гурьевские бани», в департамент не поступило.

— Планируется заключение концессионного соглашения с компанией, которая инициировала проведение конкурса — ООО «Гурьевские бани» на условиях, предусмотренных в предложении, — отметили в департаменте.

Судя по документу, речь идет о двух объектах муниципального имущества, построенных в 1957 году. Одно здание трехэтажное площадью 868 кв метров, второе – одноэтажное, 182 кв метра.

По данным Seldon.Basis, создано в ноябре 2023 года, уставный капитал — 100 тысяч рублей. Директор и учредитель Алексей Ширяев. С мая 2023 года он также является собственником ООО «Кировские бани», с января 2023 ему принадлежит 70% в ООО «Сиббани». С 2006 года он владеет 70% в ООО «Академические бани».